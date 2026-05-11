Dok mnogi ljudi ostavljaju utisak samouverenosti i sigurnosti, astrologija tvrdi da pojedini horoskopski znakovi mnogo teže podnose pritisak, konflikte i neprijatne situacije. Prema astrološkim tumačenjima, Ribe se često izdvajaju kao znak koji najčešće izbegava direktno suočavanje sa problemima.

Iako su poznate po svojoj nežnoj prirodi, empatiji i brižnosti prema drugima, kada se nađu u kriznim situacijama Ribe neretko biraju povlačenje umesto otvorenog razgovora. Dok su odnosi mirni i stabilni, umeju da budu odani partneri i prijatelji puni razumevanja, ali kada dođe do ozbiljnih nesuglasica ili emotivnog pritiska, često se zatvaraju u sebe.

Astrolozi navode da pripadnici ovog znaka neretko izbegavaju teške razgovore, sklanjaju se od neprijatnih tema ili prekidaju komunikaciju bez jasnog objašnjenja, što drugu stranu može ostaviti zbunjenom i povređenom.

Objašnjenje za ovakvo ponašanje astrologija pronalazi u uticaju Neptuna, planete koja se povezuje sa emocijama, intuicijom, maštom i svetom iluzija. Zbog toga Ribe često teško podnose surovu realnost i stresne okolnosti, pa umesto direktnog suočavanja češće biraju tišinu, distancu i beg od konflikta.