Ako želite da vaše cveće bude bujno, zdravo i puno cvetova, nije potrebno da trošite novac na skupa đubriva. Postoji jednostavan prirodni trik koji koriste iskusni ljubitelji biljaka, a rezultati mogu biti neverovatni.

U pitanju je banana voda, prirodna prihrana za cveće koja biljkama daje hranljive materije neophodne za rast i cvetanje.

Banana voda je prirodno đubrivo za cveće

Banana voda poznata je i kao „kompostni čaj“, a pravi se veoma lako. Potrebno je samo da kore zrelih banana potopite u vodu i ostavite nekoliko dana da odstoje.

Nakon toga, tečnost se procedi i koristi za zalivanje sobnih i baštenskih biljaka.

Ova prirodna prihrana za cveće obezbeđuje postepeno oslobađanje hranljivih sastojaka, zbog čega je odlična za redovnu negu.

Zašto je banana voda dobra za biljke?

Banane sadrže brojne minerale koji pozitivno utiču na rast i razvoj biljaka:

kalijum podstiče cvetanje i jača koren

magnezijum pomaže fotosintezu

kalcijum doprinosi jačoj strukturi biljke

vitamin C poboljšava otpornost biljaka.

Redovnim korišćenjem banana vode biljke mogu postati bujnije, zelenije i otpornije.

Kako pravilno koristiti banana vodu?

Iako je potpuno prirodna, banana voda treba da se razredi pre upotrebe.

Preporučuje se odnos:

1 litar banana vode

5 litara obične vode

Ovako pripremljenu mešavinu koristite za zalivanje biljaka kao običnu vodu.

Kako napraviti domaću prihranu za cveće?

Za još jači efekat možete napraviti fermentisanu prihranu od banana.

Potrebno je:

iseckana zrela banana

braon šećer

Pomešajte jednake količine i ostavite smesu u zatvorenoj posudi dve nedelje. Nakon fermentacije procedite tečnost.

Pre upotrebe dodajte 14 ml koncentrata na 1 litar vode.

Osim što podstiče rast i cvetanje, banana voda može pomoći da biljke budu zdravije i otpornije tokom cele godine.

