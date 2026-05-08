Ovan

Subota vam donosi pojačanu energiju i želju da se pokrenete. Možete imati potrebu da nešto promenite ili započnete spontano ali je važno da ne reagujete naglo u odnosima. Fokusirajte se na ono što vam donosi osećaj napretka.

Bik

Danas vam najviše prija mir i stabilnost. Želećete da usporite tempo i posvetite se sebi ili ljudima koji vam prijaju. Subota je idealna za odmor uživanje i vraćanje unutrašnje ravnoteže.

Blizanci

Komunikacija i druženje obeležavaju vaš dan. Mogući su zanimljivi susreti ili razgovori koji vam donose novu perspektivu. Važno je da ne rasipate energiju već da birate ono što vas zaista inspiriše.

Rak

Subota u vama budi potrebu za toplinom i bliskošću. Vreme provedeno sa porodicom ili bliskim ljudima donosi vam mir i sigurnost. Dajte sebi prostor da osetite ono što vam je važno.

Lav

Danas ste u centru pažnje i prija vam kontakt sa ljudima. Vaša energija je jaka i možete zablistati u društvu. Subota vam donosi lepe trenutke kroz druženje i spontanost.

Devica

Ovaj dan vam donosi potrebu da usporite i napravite red u mislima. Možda ćete želeti da završite neke sitnice ali i da pronađete vreme za odmor. Balans je ključan.

Vaga

Odnosi i druženja dolaze u prvi plan. Prijaće vam kontakt sa ljudima i razmena energije . Subota vam donosi harmoniju i osećaj povezanosti.

Škorpija

Danas možete osetiti potrebu da se povučete i sagledate stvari iz dublje perspektive. Intuicija vam je naglašena i pomaže vam da razumete ono što se dešava ispod površine.

Strelac

U vama se budi želja za kretanjem i promenom. Subota je idealna za izlazak put ili spontanu odluku. Prijaće vam sloboda i nova iskustva.

Jarac

Možete razmišljati o obavezama ali je važno da sebi dozvolite i odmor. Subota vam donosi priliku da usporite i sagledate svoje planove bez pritiska.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano. Druženje i razgovori mogu vam doneti zanimljive uvide. Subota je dobar dan za kreativnost i razmenu mišljenja.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans.

Video: