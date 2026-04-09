U porodici Dejvida i Viktorije Bekam proteklog vikenda bilo je razloga za slavlje, ali pažnju javnosti nije privukao samo veliki projekat u Majamiju, već i iznenađujuća promena njihove ćerke.

Na proslavi povodom završetka stadiona okupila se skoro cela porodica, uključujući i Viktoriju Bekam, koja je zablistala u elegantnom belom odelu. Ipak, u centru pažnje našla se njihova 14-godišnja ćerka Harper Bekam.

Svi su primetili da je njena prepoznatljiva plava kosa sada znatno svetlija, ali i stilizovana u talasaste pramenove. To je velika promena za nju, jer je ranije uglavnom nosila ravnu i zaglađenu kosu. Takođe, deluje i da joj je kosa sada duža nego ranije, što dodatno naglašava novi izgled.

Ova transformacija dolazi samo nekoliko meseci nakon njenog pojavljivanja u Parizu, gde je bila u elegantnom izdanju uz majku na važnom događaju. U poređenju s tim periodom, razlika je i te kako primetna – kosa joj sada izgleda punije, svetlije i upečatljivije.

Prema navodima, za novu frizuru zaslužan je njen kum, poznati frizer Ken Pejvs, koji godinama radi sa poznatim ličnostima, uključujući i Viktoriju Bekam i njenu blisku prijateljicu Evu Longoriju.

Iako je još vrlo mlada, Harper već sada pokazuje da zna kako da privuče pažnju, čak i kada nije u prvom planu.

