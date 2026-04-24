Džek Nikolson je proslavio svoj 89. rođendan u društvu porodice i prijatelja.

Njegova ćerka, Lorejn Nikolson, je u četvrtak, 23. aprila objavila je niz fotografija na svom Instagramu u njegovu čast.

Lorejn, koja je 16. aprila proslavila svoj 36. rođendan, je objavila stariju fotografiju zvezde kako puši cigaru, uz jednostavan natpis: „89?“

Na drugoj fotografiji vidi se kako se Džek smeje i aplaudira — dok se u pozadini nalazi Džoni Mičel, koja takođe aplaudira. Lorejn je u opisu napisala: „89!!“

Lorejn je jedno od šestoro dece Džeka Nikolsona. Sa glumicom Rebekom Brusar dobio je nju i sina Reja (34).

Takođe ima ćerku Dženifer (61) sa bivšom suprugom Sandrom Najt, kao i ćerku Hani (43) sa manekenkom Vini Holman.

Glumica Suzan Anspah izjavila je da je Džek otac njenog sina, Kejleba Godara (54). Nikolson je javno negirao očinstvo, iako je Kejleb rekao za magazin People da ga je glumac privatno priznavao kao svog sina.

Njegovo najmlađe dete, Tesa (31), je napisala tekst za Newsweek u kojem je opisala svoj život kao njegova „vanbračna“ ćerka sa Dženin Gurin. Glumac nikada nije javno priznao Tesu, a ona je 2023. godine izjavila da godinama nije razgovarala sa Nikolsonom.

Porodični trenuci

Lorejnina rođendanska objava upućena njenom ocu je usledila nakon njene objave iz decembra 2025. godine, gde je bila fotografiju nje, Reja i njihovog oca.

Objava na Instagramu od 4. decembra, sadržala je krupni plan njih troje. Fotografija je, po svemu sudeći, nastala tokom porodičnog obeležavanja Dana zahvalnosti, jer joj je prethodila grupna slika ispred svečano postavljenog stola. Objavu je opisala rečima: „Novembar za pamćenje.“

Lorejn je ranije ove godine na Instagramu podelila objavu sa dirljivim trenutkom između oca i ćerke — na fotografiji se smeši dok ga grli oko ramena, dok on drži ruku na njenoj ruci.

Bivša Mis Zlatnog globusa se takođe pridružila svom ocu na događaju „SNL50: The Anniversary Special“ u februaru 2025. godine, gde su zajedno sedeli među poznatim zvanicama u studiju 8H.

