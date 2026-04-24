Uvek možete kupiti skupe proizvode razvikanih proizvođača ili platiti tretmane u salonima koji vam garantuju zaustavljanje gubitka kose, a rezultati vas na kraju ipak razočaraju. Pre nego što odlučite da potrošite teško zarađen novac, isprobajte ovih pet prirodnih načina koji mogu da zaustave gubitak kose ili je čak ojačaju.

1. Tretmani toplim uljem

Prirodna ulja - kokosovo ili maslinovo - zagrejte dok ne postane toplo, ali ne vruće. Lagano umasirajte u skalp. Nakon toga stavite na kosu kapu za tuširanje i ostavite je oko sat vremena, a nakon toga isperite kosu šamponom.

2. Prirodni sokovi

Teme možete istrljati sokom od belog luka, luka ili đumbira. Ostavite da deluje preko noći, a onda ujutro isperite kosu.

3. Masaža temena

Masiranje temena nekoliko minuta svakog dana pomaže stimulisanju cirkulacije. Dobra cirkulacija temena održava folikule aktivnima.

4. Antioksidansi

Nanesite topli zeleni čaj (dve kesice na jednu šoljicu) na teme i ostavite da deluje oko sat vremena i onda isperite kosu. Zeleni čaj sadrži antioksidanse koji sprečavaju gubitak kose i podstiču njen rast.

5. Meditacija i opuštanje

Verovali ili ne, najčešći uzrok gubitka kose je napetost i stres. Meditacija može pomoći u smanjenju gubitka kose i uspostavljanju hormonske ravnoteže.