Mlada zvezda TV Prva, Sara Anđelković, ume i oblačan dan da nam oboji vedrinom. Iza njenog osmeha ne stoji samo šarm, već i posvećenost, praćenje vremenskih prilika i želja da gledaocima prenese tačne i korisne informacije kao prezenterka vremenske prognoze. Iako vreme ume da iznenadi, Sara veruje da su iskrenost, energija i lični pečat ono što gradi poverenje sa publikom. O svom poslu i životu iza kamera pričala je za TV dodatak Alo novina.

Kako se pripremate za vremensku prognozu pre nego što se uključe kamere?

- Priprema zapravo nikada ne prestaje. Novinarstvo ne spava, pa tako ni ja. Stalno pratim vremenske prilike, kako kod nas tako i u svetu. Volim da budem u toku sa svim promenama, jer vreme ume da iznenadi baš kada to najmanje očekujemo. Smatram da je i moja dužnost prema gledaocima da imam odgovor i proverenu informaciju koja njima može da koristi u svakodnevnom životu. Neposredno pred uključenje se fokusiram na ključne informacije koje su važne za gledaoce, ali i na to kako da ih prenesem jasno i uz vedrinu, ma kakve vremenske prilike i neprilike najavljivala.

Dešava se da vremenska prognoza omaši. Kako se tada nosite sa reakcijom ljudi?

- Vreme je jedna od retkih stvari koju ne možemo da kontrolišemo i to je njegova čar. Kada se i desi da malo omašimo jer je vreme ipak veoma promenljivog karaktera, uvek to prihvatim sa dozom humora. Bitno mi je da budem iskrena i da objasnim da prognoza nije obećanje, već najbolja moguća procena u tom trenutku.

Koliko vam je važno da u prezentaciju unesete lični pečat?

- Mislim da je to ključno. Informacije su svuda dostupne, ali način na koji ih prenesete pravi razliku. Moj cilj je da ljudi ne dobiju samo podatke već i energiju, da im vremenska prognoza bude deo dana koji ih nasmeje ili oraspoloži. Taj lični pečat je ono što nas povezuje sa publikom.

Da možete na jedan dan da zamenite posao sa bilo kim na televiziji, koga biste izabrali i zašto?

- Bez razmišljanja, zamenila bih se na jedan dan sa Jovanom Memedovićem. Njegove emisije su savršen spoj novinarstva, putovanja i upoznavanja različitih kultura i tradicija. To je nešto što me istinski inspiriše. On je uspeo da posao pretvori u avanturu, a to je ideal kojem i sama težim. Što bi mladi rekli, prešao je igricu!

Da li u privatnom životu vedrite ili oblačite?

- Definitivno se trudim uvek da vedrim! Verujem da i u lošim situacijama postoji neka lekcija ili novi početak. Trudim se da tu energiju prenesem i na druge jer nekada je dovoljna samo jedna lepa misao da promeni dan.

Koji deo vaše ličnosti ljudi najčešće pogrešno procene na prvi pogled?

- Rekla bih moju dobrotu i otvorenost prema ljudima. Ljudi to nekada protumače kao slabost, pa pokušaju da je iskoriste. Ali ja i dalje biram da budem dobra.

Kada ste poslednji put uradili nešto potpuno spontano i neplanirano?

- Iskreno, trudim se da takve stvari radim često. Volim izazove i nova iskustva. Jedna od skorijih spontanih odluka bila je da upišem kurs ronjenja. Nisam mnogo razmišljala, samo sam osetila da to želim da probam. I mislim da nas upravo takvi trenuci najviše obogate!

Da li za pet godina sebe vidite i dalje pred kamerama ili u nekom drugom poslu?

- Kamere su moja velika ljubav i mislim da će uvek biti deo mog života. Vidim sebe u poslovima koji su povezani sa medijima, komunikacijom i kreativnim izražavanjem. Naravno, volim da razvijam i druge projekte pa sam tako nedavno pokrenula i svoju agenciju za profesionalnu podršku u event industriji.

