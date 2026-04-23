Glumac Džek Nikolson danas slavi 89. rođendan, navodi Yahoo.
Iako je ostvario zavidnu glumačku karijeru, njegov privatni život obeležili su brojni skandali, kao i neverovatna spoznaja da celi život živi u laži.
Naime, sa 37 godina je saznao da je njegova sestra Džun Fransis Nikolson zapravno njegova majka. Tu porodičnu laž Džun je smislila zato što je imala 17 godina kada je rodila Džeka i nije bila sigurna ko je otac. Neki navode i kako je znala da je otac deteta muškarac imena Don, koji je već bio oženjen. 1930-ih to je bila velika sramota, a kako bi zaštitila porodicu, baka Etel Mej svima je predstavila Džeka kao svog sina, a ustvari joj je bio unuk.
Džek verovatno pravu istinu ne bi ni saznao da časopis Time nije odlučio da uradi priču o njegovom životu. Novinari su počeli istraživati Džekovu prošlost i javili mu šokantnu istinu.
"Ukratko, to je najbizarnija stvar koju sam čuo. Neki čovek me nazove i kaže mi da moja majka zapravo nije moja majka, već da je moja sestra ustvari moja majka", izjavio je jednom prilikom.
Kada je otkrio istinu, i baka koju je smatrao majkom, ali i njegova prava majka koju je zvao sestrom, već su bile preminule, što dodatno potvrđuje činjenicu da mu nikad nisu htele reći istinu.
Kad je odrastao, Nikolson je ostavljao utisak dobrog i porodičnog čoveka, ali istina je bila potpuno drugačija. Tokom života imao je čak 5.000 ljubavnica, stoji u njegovoj biografiji. Nikad nije sakrivao da su mu žene najveći porok i da mu je žao što više nije neodoljiv za suprotan pol.
Ima šestoro dece, ali jednu od njih nikad nije upoznao. Reč je o Tesi Gourin, s kojom nikad nije imao kontakt niti ju je priznao kao svoju ćerku. Rođena je 1994., a njena majka, bivša glumica Dženin Gourin, dobila ju je iz kratke veze s Džekom. Iako su i majka i ćerka u više navrata govorile kako je on njen biološki otac, Džek je to negirao.
