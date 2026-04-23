Glumac Džek Nikolson danas slavi 89. rođendan.

Iako je ostvario zavidnu glumačku karijeru, njegov privatni život obeležili su brojni skandali, kao i neverovatna spoznaja da celi život živi u laži.

Naime, sa 37 godina je saznao da je njegova sestra Džun Fransis Nikolson zapravno njegova majka. Tu porodičnu laž Džun je smislila zato što je imala 17 godina kada je rodila Džeka i nije bila sigurna ko je otac. Neki navode i kako je znala da je otac deteta muškarac imena Don, koji je već bio oženjen. 1930-ih to je bila velika sramota, a kako bi zaštitila porodicu, baka Etel Mej svima je predstavila Džeka kao svog sina, a ustvari joj je bio unuk.

Džek verovatno pravu istinu ne bi ni saznao da časopis Time nije odlučio da uradi priču o njegovom životu. Novinari su počeli istraživati Džekovu prošlost i javili mu šokantnu istinu.