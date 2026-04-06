Poznata holivudska glumica Rita Vilson oglasila se na društvenim mrežama povodom praznika Cveti i početka Strasne nedelje, uputivši toplu poruku pravoslavnim vernicima širom sveta.

Na Instagramu je podelila čestitku i kratko objasnila značaj ovog praznika, ističući simboliku Hristovog ulaska u Jerusalim i početak najvažnijeg perioda pred Uskrs.

– Srećne Cveti pravoslavnim hrišćanima širom sveta, a svima ostalima srećan Uskrs. U crkvi se ovaj praznik obeležava ikonama ukrašenim cvećem, a vernici na kraju službe dobijaju palmine grančice kao simbol početka Strasne nedelje – napisala je Rita.

Uz objavu je podelila i pravoslavnu ikonu, što je izazvalo veliki broj reakcija, naročito među njenim pratiocima iz Grčke koji su joj zahvalili na čestitki i poštovanju tradicije.

Rita Vilson već decenijama je u skladnom braku sa Tomom Henksom. Upoznali su se sredinom osamdesetih na snimanju filma „Volonteri“, a venčali su se 1987. godine. Danas važe za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu i imaju dva sina.

Glumica je grčkog porekla i pripada pravoslavnoj veri, dok je Tom Henks, upoznajući njenu tradiciju i običaje, odlučio da i sam pređe u pravoslavlje.

Njihova priča često se navodi kao primer dugotrajnog i skladnog odnosa, ali i kao dokaz koliko ljubav i zajedničke vrednosti mogu da utiču na životne odluke.