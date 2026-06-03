Neki ljudi odlaze čim postane teško, no postoje i oni koji ostaju do samog kraja. Bik, Rak i Jarac navodno pripadaju toj drugoj grupi. Za pripadnike ovih horoskopskih znakova ljubav nije prolazna emocija, nego važan deo života.

Bik

Bikovi teže sigurnosti i stabilnosti. Kada vole, ulažu sve što imaju - svoje vreme, trud i osećaje. Upravo zato teško odustaju od veze. Veruju da su izazovi sastavni deo svakog odnosa i spremni su se boriti za osobu koju vole. Ipak, ako dožive izdaju, za njih je to tačka bez povratka. Bik se tada prestaje truditi jer zna koliko je sebe uložio u taj odnos.

Rak

Rakovi ne odustaju lako jer je za njih ljubav duboka emocionalna povezanost. Njihova odanost i empatija čine ih partnerima koji će se uvek truditi razumeti drugu stranu i oprostiti. Rak može podneti mnogo toga, no kada jednom odluči otići, to ne čini zato što više ne voli, nego zato što mora zaštititi sebe.

Jarac

Jarčevi odnose grade s namerom da potraju. Znaju da nijedna veza nije savršena i ljubavi pristupaju vrlo ozbiljno. Njihova strpljivost i predanost ponekad mogu delovati hladno, ali iza te suzdržanosti krije se čvrsto uverenje da se za ono što je važno vredi truditi.

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