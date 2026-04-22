Sinovi Majkla Džeksona, Bigi i Princ, pojavili su se na berlinskoj premijeri biografskog filma o svom pokojnom ocu posle dugo vremena. S njima su bili i ostali članovi porodice, Džermejn i Rendi, dok se njihova sestra Paris nije pojavila, navodi The Hollywood Reporter.

"Film donosi velik i autentičan prikaz njegovih trijumfa i tragedija - od njegove ljudske strane i ličnih borbi do neospornog kreativnog genija, prikazanog kroz njegove najupečatljivije nastupe. Publika će prvi put dobiti tako detaljan uvid u život jednog od najuticajnijih i najrevolucionarnijih umetnika koje je svet ikada upoznao", stoji u zvaničnom sinopsisu filma.

Glavnu ulogu tumači Džafar Džeremaja Džekson, Majklov bratanac i sin Džermejna Džeksona. Pored Džafara, u filmu glume i Kolman Domingo kao Majklov otac Džo Džekson, Nia Long kao njegova majka Ketrin te Ket Grejem kao Dajana Ros.

Podsetimo, Majkl je bio otac troje dece. Prvi sin Majkl Džozef Džekson Mlađi rođen je 13. februara 1997. godine, a poznatiji je kao Princ. Njegova majka bila je dugogodišnja prijateljica kralja popa, Debi Rou, s kojim se oženio na insistiranje njegove pobožne majke Ketrin.

Godinu dana kasnije, 3. aprila 1998., rodila se njegova sestra Paris-Majkl Ketrin Džekson. Godinu dana kasnije, Majkl i Debi zvanično su podneli zahtev za razvod.