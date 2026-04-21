Olimpijski sprinter Noa Lajls našao se u centru pažnje nakon što je video sa njegovog venčanja postao viralan i prikupio više od 2 miliona pregleda. On se 4. aprila oženio sportistkinjom Džunel Bromfild, koja je na društvenim mrežama podelila trenutak kada je videla svoju venčanicu.

U videu, Lajls je na njenu raskošnu haljinu reagovao uzdržano i bez mnogo komplimenata, što su mnogi korisnici interneta protumačili kao nezainteresovanost i kritikovali njegov stav. Komentari su se brzo širili, a deo publike je njegovu reakciju nazvao neprijatnom i "crvenom zastavicom".

Međutim, Bromfild je kasnije objasnila da je taj trenutak pogrešno shvaćen. Rekla je da je bila emotivno uznemirena jer njeni bliski ljudi nisu mogli da prisustvuju venčanju zbog problema sa vizama, pa je Lajles pokušavao da je razveseli i izvuče iz lošeg raspoloženja.

Naglasila je da joj u tom trenutku nisu bile važne haljina ni reakcije drugih, već podrška supruga, i dodala da ne smatra da je njihov odnos problematičan zbog tog trenutka koji je postao viralan.