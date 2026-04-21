Mnogi se pre spavanja pitaju da li je položaj u kojem spavaju, na primer na levom boku, štetan za srce. Jedan kardiolog je razjasnio šta je činjenica, a šta mit, te pritom upozorio na mnogo veći rizik za zdravlje srca koji se, uz prave strategije, može uspešno držati pod kontrolom.

Povezanost sna i zdravlja srca

San se može posmatrati kao proces oporavka organizma koji pomaže u uklanjanju toksina te smanjenju stresa i upala, koji su povezani s mnogim hroničnim bolestima. "Kvalitetan san, posebno dovoljna količina dubokog i REM sna, ključan je za celokupno kardiovaskularno zdravlje", potvrđuje dr. Renato A. Apolito, kardiolog i medicinski direktor laboratorija za kateterizaciju srca u Medicinskom centru Univerziteta Džersi Šor. "Zapravo, jedna od najjačih veza između sna i kardiovaskularnog zdravlja je apneja u snu."

Da li je spavanje na levoj strani štetno za srce?

Iako ste možda čuli da spavanje na levom boku stvara veći pritisak na srce, posebno kod osoba sa zatajenjem srca, dr. Apolito kaže da ne postoje istraživanja koja bi potvrdila tu tvrdnju. "Uopšteno, nemamo čvrste dokaze da je ijedan položaj za spavanje bitno bolji od drugog kad je reč o zdravlju srca", objašnjava.

"Ne bih rekao da postoji jedan univerzalno 'najbolji' položaj. To uveliko zavisi od osobe, njenih ortopedskih potreba, udobnosti i građi tela. Ljudi se tokom spavanja ionako puno pomeraju, tako da celu noć ne provedu u istom položaju." Telo se tome uglavnom dobro prilagođava, dodaje. "Važnije je utiče li položaj na vaše disanje, primera radi dovodi li do opstrukcije disajnih puteva, što može izazvati apneju u snu, ili uzrokuje mišićno koštano naprezanje, kao što je spavanje na stomaku, što ne preporučujemo."

Veći rizik za srce: apneja u snu

Sada kada možete biti mirniji kad je reč o položaju spavanja, vreme je da se pozabavimo većim i često nedijagnostikovanim problemom: apnejom u snu. Ona "može pridoneti visokom krvnom pritisku i povećati rizik od fibrilacije atrija", kaže dr. Apolito. "Češća je kod osoba s debljim vratom ili određenom građom tela, iako se može javiti i kod osoba normalne težine. Najvažniji korak je postaviti tačnu dijagnozu."

Nekoliko je ključnih simptoma opstruktivne apneje u snu na koje treba obratiti pažnju. To su dnevni umor, čak i nakon prospavane noći, te iznenadna pospanost tokom uobičajenih aktivnosti, poput rada za računarom. Ostali simptomi uključuju jutarnje glavobolje, loš kvalitet sna s čestim prevrtanjem i buđenjem te glasno hrkanje ili prekide disanja koje može primetiti partner.

Ako sumnjate na apneju u snu, obratite se lekaru. Testiranje je jednostavno, a lečenje, često uz pomoć CPAP uređaja ili drugih terapija, može znatno poboljšati kvalitet sna i zdravlje srca.

Zaključak o najboljem položaju za spavanje

"Položaj spavanja nije velika briga za zdravlje srca", ističe dr. Apolito. "Apneja u snu i ukupan kvalitet sna mnogo su važniji." Poruka je jednostavna: spavajte u položaju koji vam je najudobniji, čak i ako je to levi bok. Prioritet bi trebao biti sedam do devet sati kvalitetnog sna i praćenje simptoma apneje. Ti jednostavni koraci učiniće za zdravlje srca mnogo više nego bilo koji određeni položaj spavanja.

