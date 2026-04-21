Eva Longorija na dodeli AFI Life Achievement Award u losanđeleskom Dolby Theatreu privukla je sve poglede u elegantnoj crnoj haljini koja je naglasila njene adute, ponajviše odvažni dekolte, navodi Mandatory.

Iako visinom od 154 centimetara spada među niže glumice, Longorija itekako zna kako da istakne svoju figuru.

Ovog puta odlučila je da igra na kartu ženstvenosti i samopouzdanja. Haljina jednostavnog kroja, s tankim bretelama i dubokim izrezom, savršeno je naglasila njen dekolte, koji je bio u prvom planu i dominirao celim izdanjem.

Minimalistički, ali efektan stajling dodatno je pojačao utisak – decentna dijamantna ogrlica pratila je liniju vrata i diskretno uokvirila naglašeni izrez, dok je ostatak kombinacije ostao nenametljiv.

Na crvenom tepihu zračila je samopouzdanjem i dobrom energijom, a osmeh nije skidala s lica.

