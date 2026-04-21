Okrenuta prema suprugu, Viki Vilijams napokon je izgovorila reči koje su je godinama tištile: “Zašto osam godina nisi hteo da vodiš ljubav sa mnom?”. Dan ranije, majka 13-godišnjih blizanaca izračunala je koliko je dugo bila bez ikakve intimnosti – i bila je slomljena, piše The Sun. Suze su joj klizile niz lice dok je Piter izgovarao reči koje su dotukle njeno samopouzdanje: “Ne sviđaš mi se. Žene starije od 35 jednostavno više nisu privlačne muškarcima”.

Sve se promenilo kad je napunila 37. Se*s i bilo kakva intimnost, pa čak i poljupci – nestali su. “Svako meseca je pokušavala ponovo da rasplamsa strast – izlascima, novim donjim vešom, ali ništa nije delovalo. Kad bih spomenula se*s, on bi jednostavno otišao iz prostorije. Nismo se čak ni svađali – samo smo živeli kao duhovi pod istim krovom”.

Nakon tri godine prestala je pokušavati. Poniženje zbog odbijanja bilo je preveliko. Okrenula se hobijima i prijateljstvima, no osećaj neprivlačnosti nije je napuštao. “Počela sam se gledati u ogledalu drugačije. Nisam izgledala loše. Da, dobila sam nekoliko kilograma nakon porođaja, ali nisam bila gojazna. Imala sam dugu smeđu kosu, nosila šminku – ljudi su mi govorili da izgledam mladoliko”. Njen suprug bio je pet godina stariji, ćelav i pokušavao je to prikriti – ali njoj to nije smetalo. “Volela sam njegovu ličnost. Još sam ga želela. Pitala sam se da li je možda gej, ima li aferu – ali nikad nisam dobila priliku to saznati. Izbegavao bi svaki razgovor”.

Jedne večeri izračunala je – prošlo je osam godina bez se*sa. “Moja su deca rasla, trebala im je srećna majka – a ne prazna ljuštura. Otišla sam do spavaće sobe i suočila ga s pitanjem. Rekao je: ‘Žene starije od 35 nisu više se*sualno privlačne. To je prirodno.’ Ostala sam bez teksta”. Nakon što je prespavao u gostinjskoj sobi, Viko je odlučila – gotovo je. Kad su rekli deci, nisu bili iznenađeni. No, nije ona jedina – četvrtina parova živi u brakovima bez se*sa, prema podacima organizacije Relate.

“Bila sam slomljena. Pitala sam se hoću li se ikad više osećati poželjno. Nedelju dana analizirala sam svaku boru, svaki kilogram. Onda sam odlučila – bolje biti sama nego živeti bez ljubavi i dodira”, priznaje. Samo šest meseci kasnije bila je u novom domu – i život joj se iznenada promenio. “Skidanje venčanog prstena bilo je oslobađajuće. Iznenada sam primetila poglede majstora koji su renovirali kuću. Jedan me pozvao na dejt. Bila sam iznenađena, ali i polaskana”.

Tokom sledećih nedelja, usledile su i druge ponude – kuhinjski majstor, keramičar, majstor za tepihe... čak i poštar koji je doneo bocu vina i pozvao je na druženje. “Nisam ih sve shvatala ozbiljno, ali svaki susret je podizao moje samopouzdanje. Osećala sam se viđeno, poželjno”. Vrhunac iznenađenja stigao je kad joj je sin prijateljice počeo slati poruke s izrazito se*sualnim sadržajem. “Isprva sam bila šokirana. Bila sam mu mentorka, pomagali smo mu u karijeri. No onda sam shvatila – moj bivši muž nije bio u pravu. Nisam neprivlačna – bila sam u naponu ženstvenosti”.

Nije jedina– istraživanje američkog Men’s Healtha pokazalo je da 64 % mladih muškaraca fantazira o starijim ženama, a 40 % preferira žene u četrdesetima. “Nisam jedina. I ja sam, poput Hajdi Klum i Demi Mur, poželjna muškarcima mlađima od sebe”. Tada se pojavio Gospodin Pravi. “Na zabavi sam nosila kratku haljinu i štikle. Ugledala sam ga – bio je mojih godina, ali s odličnim izgledom i telom mlađeg muškarca. Nasmejavao me od prvog trenutka”.

Ubrzo su dogovorili drugi izlazak – i prvi poljubac nakon skoro decenije. “Bio je nežan, senzualan, pažljiv. Se*s je bio izvanredan. Nisam više brinula o svom telu, samo sam se osećala lepo”. Veza se razvijala brzo – nakon šest meseci, uselio se kod nje. I dve godine kasnije, još uvek su nerazdvojni. “Budi me nežno usred noći, zagrli me usred dana – i više sam nego spremna. Živim komediju pomešanu s erotskim filmom – svet udaljen od nekadašnjeg života bez strasti”.

Za kraj, s osmehom dodaje: “I da, novu partnerku svog bivšeg supruga nisam upoznala – ali znam da ima preko 35 godina. Nadam se da je zbog njenog dobra promenio mišljenje o ‘starijim’ ženama”.

