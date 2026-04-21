Princeza Ana je odala počast svojoj pokojnoj majci, kraljici Elizabeti, na njen 100. rođendan.

U utorak, 21. aprila, princeza Ana — jedina ćerka pokojne monarhinje — zvanično je otvorila Vrt kraljice Elizabete II u parku ,,Regent’s" u Londonu.

Princezu (75) je po dolasku dočekala dr Linda Jue, predsednica Kraljevskih parkova. Potom se sastala sa drugim predstavnicima Kraljevskih parkova i Vrtom kraljice Elizabete II, kao i sa londonskim gradonačelnikom Sadikom Kanom i ministrom za nasleđe. U okviru posete, princeza Ana je otkrila ploču kojom se obeležava zvanično otvaranje vrta.

Vrt je, u saradnji Kraljevskih parkova i studija ,,HTA Design", osmišljen kao „miran, u potpunosti pristupačan prostor za razmišljanje u srcu Londona“ i biće otvoren za javnost 27. aprila. Njegove karakteristike uključuju jezerce koje podržava divlji svet, cvetnu baštu (sa vrstama koje su bile značajne za kraljicu Elizabetu) i platformu za posmatranje.

Posebni događaji

Princeza Ana je, zajedno sa kraljem Čarlsom, kraljicom Kamilom i drugim članovima kraljevske porodice, obeležila 100. rođendan kraljice Elizabete nizom događaja.

Kralj Čarls i kraljica Kamila su u ponedeljak, 20. aprila posetili novu izložbu „Queen Elizabeth II: Her Life in Style", održanu u Kraljevskoj galeriji u Bakingemskoj palati. Izložba posvećena modi pokojne kraljice gde je moguće videti 300 predmeta iz njenog garderobera, će biti otvorena za posetioce do 18. oktobra.

Kralj i kraljica, kao i drugi članovi kraljevske porodice i premijer Kir Starmer, su u utorak ujutru posetili Britanski muzej kako bi pogledali predloge dizajna za Memorijal kraljice Elizabete, koji bi trebalo da bude izgrađen u parku Sent Džejms.

Proslava stogodišnjice će se završiti prijemom u Bakingemskoj palati uveče 21. aprila. Događaj će ugostiti kralj i kraljica, a prisustvovaće viši članovi kraljevske porodice, kao i gosti među kojima će biti i drugi stogodišnjaci koji takođe proslavljaju svoje 100. rođendane.

