Čišćenje doma često može biti naporno jer se sitni kućni poslovi brzo nagomilaju, a posebno zahtevno ume da bude održavanje podova.

Stručnjak za podove Ričard Mekej objašnjava da se podovi lako prljaju zbog svakodnevne upotrebe, dece i kućnih ljubimaca, ali i da postoji jednostavan trik koji može da pomogne da ostanu čistiji duže. On savetuje da se u vodu za brisanje doda mala količina omekšivača za veš, jer on ostavlja antistatički sloj koji odbija prašinu, dlake i prljavštinu, a pritom ostavlja i prijatan miris.

Za ovu mešavinu dovoljno je dodati jednu do dve kašičice omekšivača u litar tople vode i obrisati pod mikrofiber krpom kao i obično. Na taj način podovi duže ostaju uredni, bez brzog nakupljanja prašine.

On takođe ističe da je važno ne koristiti previše vode, posebno kod osetljivih podova poput drveta, laminata i vinila, već ih brisati blago vlažnim mopom. Kao alternativu, umesto omekšivača može se koristiti i sirće sa nekoliko kapi eteričnog ulja, što takođe pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa i odbijanju prljavštine.

Dodatno, preporučuje se redovno održavanje bez agresivnih sredstava i korišćenje blagih, pH-neutralnih čistača kako bi podovi ostali u dobrom stanju što duže.