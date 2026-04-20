Kraljica Elizabeta II bila je poznata po svojim dugogodišnjim navikama, a jedna od njih bila je i jednostavan doručak kog se nije odricala gotovo ceo život.

Još od detinjstva, čak 96 godina, svakodnevno je jela takozvani "penny" sendvič. Reč je o vrlo jednostavnom obroku koji se pravi od samo tri sastojka - hleba, maslaca i džema od jagoda, pri čemu je posebno volela domaći džem od škotskih jagoda.

Naziv sendviča potiče od njegove veličine, jer je bio mali poput starog engleskog penija. Iako nije bila ljubitelj jake hrane, ovaj skroman doručak ostao je njen omiljeni ritual sve do kraja života, uz koji je povremeno uživala i u slatkišima, ribi ili laganim pićima.