Voda koja kaplje iz klima uređaja na fasadu nije otpad. U pitanju je destilovana voda, bez kamenca i hlora, koja se može iskoristiti za više stvari u domaćinstvu bez dodatnih troškova.

Najzanimljiviji trik za biljke nalazi se u sredini teksta, pa ga nemojte preskakati.

Šta je zapravo kondenzat iz klime

Klima uređaj ne proizvodi vodu, već se ona stvara kada se vlaga iz vazduha kondenzuje na hladnim cevima isparivača i zatim otiče kroz odvodno crevo napolje. Sa hemijskog stanovišta, ta voda je veoma slična destilovanoj jer ne sadrži minerale, kamenac ni hlor.

Prosečan klima uređaj u stanu tokom letnjeg dana može da izbaci između 5 i 20 litara vode. Kada se to pomnoži sa oko 90 vrućih dana, postaje jasno koliko vode odlazi kroz odvod.

Da li je voda iz klime bezbedna za piće

Nije bezbedna za piće. Iako je po sastavu slična destilovanoj vodi, prolazi kroz prašnjave cevi, zadržava se u posudi i može sadržati bakterije, buđ i tragove metala iz aluminijumskih delova uređaja. Zbog toga je treba koristiti samo za tehničke i druge nepitke namene.

Zalivanje biljaka ali ne svih

Ovde je trik koji menja pristup. Sobne biljke koje imaju problem sa kamencom na listovima kao što su orhideje, mirisni ljiljan, kalateja i paprat posebno dobro reaguju na vodu iz klima uređaja jer u njoj nema soli koje oštećuju koren. I biljke u dvorištu poput paradajza u saksiji i muškatli takođe mogu da je koriste bez problema.

Sa druge strane, treba izbegavati biljke koje bolje podnose tvrdu vodu, kao što su neke vrste sukulenata i kaktusa, jer njima minerali iz obične vode prijaju više. Za njih je bolja voda sa česme.

Pranje terase, prozora i automobila

Pošto ne sadrži kamenac, voda iz klima uređaja ne ostavlja bele tragove na staklu. Dovoljno je sakupiti je u posudu, pa njome oprati prozore uz krpu od mikrofibera. Razlika u odnosu na vodu iz vodovoda vidi se odmah, posebno na tamnim površinama automobila.

Isto važi za plastični nameštaj na terasi, ograde i pločice. Nema fleka i nema potrebe za dodatnim brisanjem.

Punjenje pegle na paru i akumulatora

Pegle na paru često stradaju zbog kamenca, a ova voda je pogodna jer ne ostavlja naslage u rezervoaru. Može da se koristi i za ovlaživače vazduha, paročistače, a u starijim automobilima i za dopunjavanje olovnih akumulatora.

Ispiranje WC šolje i pranje poda

Ovde je računica jednostavna. Jedno ispiranje WC šolje troši oko šest litara vode za piće. Ako se kondenzat iz klime skuplja u kantu, može da se iskoristi za više ispiranja dnevno. Takođe je pogodan za pranje pločica, kupatila i stepeništa, gde radi isto kao voda iz česme.

Kako tehnički sprovesti vodu bez nereda

Važno je da voda ne kaplje po fasadi ili u tuđe dvorište. Najjednostavnije je produžiti crevo klima uređaja PVC cevčicom i sprovesti ga u kantu sa poklopcem. Poklopac je bitan jer stajaća voda na suncu brzo postaje mesto za razmnožavanje komaraca.

Ako se klima nalazi u stanu na spratu, crevo se može provući i vezati za ogradu balkona pa usmeriti u plastičnu bocu većeg kapaciteta koju treba redovno prazniti.

Koliko se realno uštedi

Za prosečno domaćinstvo koje troši oko deset litara dnevno tokom letnjih meseci to je oko devetsto litara u sezoni. Po ceni vode u Beogradu ušteda je mala i iznosi svega oko sto dinara godišnje.

