Ni u životima poznatih ličnosti nije sve med i mleko. I oni imaju uspone i padove, kao i svi ljudi. Jednom prilikom je glumica Džudi Grir otvoreno ispričala emotivnu anegdotu s početka svoje karijere, kada je bila bez novca i osećala se poniženo.

Tokom snimanja romantične komedije „The Wedding Planner“ 2001. godine, u kojoj je glumila zajedno sa Dženifer Lopez i Metju Mekonahijem, našla se u neprijatnoj situaciji koju je kasnije zauvek zapamtila.

Džudi je otkrila da u tom periodu nije imala dovoljno novca ni za osnovne troškove, pa je prilikom dolaska u hotel „Ruzvelt“ u Njujorku nije imala čak ni da plati parking. U tom trenutku joj je pomogao Metju Mekonahi, koji joj je dao 20 dolara nakon što je čuo njen razgovor.

Glumica je priznala da se tada osećala posramljeno, ali mu je bila neizmerno zahvalna i rekla da je Metju heroj. Istakla je da je on ostavio snažan utisak svojom jednostavnošću i toplinom, kao i da je na snimanju filma bio opušten i prizeman.

Film „The Wedding Planner“ kasnije je postao veliki bioskopski hit, ali Džudi Grir je naglasila da joj je lično iskustvo sa snimanja i podrška kolega ostala u posebnom sećanju.

Danas Džudi Grir ima uspešnu karijeru sa brojnim ulogama u filmovima i serijama, uključujući komedije, horore, a i dalje se sa nostalgijom priseća svog početka u Holivudu.

Video: