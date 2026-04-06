Potraga za naslednikom Danijela Krega u ulozi Džejmsa Bonda traje već godinama, a lista potencijalnih kandidata stalno se menja. Ipak, najnovije spekulacije iznenadile su čak i najveće fanove ovog filmskog serijala.

U centru pažnje sada se našla glumica Sidni Svini, poznata lepotica koju obožavaju muškarci širom sveta, a proslavila se serijom „Euphoria“. Njeno ime neočekivano je ušlo u priču nakon što ju je reditelj Pol Feig javno predložio kao potencijalnu novu špijunku!

On je izjavio da bi voleo da vidi Sidni u ulozi Bonda, ističući da je izuzetno talentovana, profesionalna i sposobna, te da bi se odlično snašla kao glavna junakinja.

Ova izjava dodatno je pokrenula rasprave o tome u kom pravcu će ići budućnost franšize nakon što je Kreg napustio ulogu 2021. godine. I dok neki razmatraju mogućnost da Bond prvi put dobije potpuno drugačiji lik, u opticaju su i dalje brojni poznati muški glumci.

