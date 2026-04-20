Novi „beauty“ trend koji se sve češće pojavljuje na društvenim mrežama i u modnim krugovima nazvan je “bakin manikir” i vraća fokus na jednostavne, klasične i elegantne nokte koji nikada ne izlaze iz mode. Nakon brojnih modernih manikira i često složenih trendova, sve više ljudi se okreće minimalizmu i bezvremenskom izgledu.

“Bakin manikir” podrazumeva proverene stilove, kao što su klasična crvena boja, uredni francuski nokti i nežne, prirodne nijanse, poput ružičaste i sedefaste. Ideja je uredan i sofisticiran izgled koji je lako održavati i koji pristaje u svakoj prilici.

Ovaj manikir trend se uklapa u širu “old money” i vintidž estetiku koja je već prisutna u modi i lepoti, a popularnost mu dodatno raste jer kombinuje praktičnost i eleganciju bez preterivanja.

Da je trend zaživeo i među poznatima pokazuje Sabrina Karpenter, koja je na festivalu „Koašela“ nosila klasičan crveni manikir, čime je dodatno popularizovala ovaj stil. Njeni nokti, urađeni u saradnji sa poznatom umetnicom za nokte Zolom Ganzorigt, dokaz su da jednostavnost može izgledati veoma efektno i luksuzno.

Dakle, “bakin manikir” nije prolazni trend, već povratak klasičnoj estetici.

