Poznata glumica Natali Portman otkrila je da čeka dete sa svojim partnerom, francuskim producentom Tangijem Destablom. Ovo će biti njihovo prvo zajedničko dete, a za glumicu treće. Vest je izazvala veliko interesovanje javnosti, a ona nije krila koliko joj ova trudnoća znači.

“Ovo je čudo i velika privilegija”

„Tangi i ja smo jako uzbuđeni. Veoma sam zahvalna. Znam da je to velika privilegija i čudo“, rekla je Natali. Naglasila je da je svesna koliko je teško mnogim ljudima da dobiju dete, zbog čega ovu situaciju doživljava kao posebno dragocenu.

Odrasla je uz priče o izazovima sa začećem, pa, kako kaže, ima veliko poštovanje prema svima koji kroz to prolaze.

Iskustvo i drugačiji pogled na život

Glumica iz prethodnog braka ima dvoje dece, a sada ističe da trudnoću doživljava drugačije nego ranije. Natali veruje da bi ovo mogla biti njena poslednja trudnoća, zbog čega joj je ovo iskustvo još emotivnije. Upravo zato pokušava da uživa u svakom trenutku i da ga zapamti, istakla je za "Harpers Bazaar".

Iako trudnoća u kasnijim godinama nosi određene izazove, za Natali Portman ona predstavlja veliku radost i ispunjenje želje, trenutak koji doživljava kao pravo čudo.

