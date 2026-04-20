Sveštenik Otac Predrag Popović javno je reagovao na, kako kaže, duboko pogrešan i ponižavajući običaj koji se i dalje može čuti u pojedinim sredinama – da se devojka „primi u kuću“ kako bi se proverilo da li može da zatrudni pre nego što dođe do venčanja.

Kako navodi, ovakva praksa svodi ženu na objekat i brak pretvara u svojevrsnu trgovinu, gde se ljubav stavlja u drugi plan.

Potresen pričama koje je čuo, ispričao je i lično iskustvo. Na pitanje zašto se mladi par ne venčava, odgovor je, kako kaže, stigao od svekrve:

– „Da vidimo da li može da ostane trudna“ – prisetio se sveštenik, naglašavajući koliko ga je takav stav zapanjio.

Ovakav odnos prema snaji nazvao je „probnim radom za nečiju ćerku“, ističući da je to duboko nehumano i uvredljivo.

– „Primili ste nečije dete u kuću da ga ‘testirate’? Ako ne zatrudni – vraća se kući? Zar je to način?“ – upitao je Otac Predrag, jasno osuđujući takvo ponašanje.

On podseća da suština braka nije u potomstvu, već u ljubavi i zajedništvu. Dete, kako kaže, jeste dar, ali nikako uslov za brak.

Kao primer naveo je biblijske priče o Avramu i Sari, koji dugo nisu imali dece, ali nisu odustajali jedno od drugog, kao i Zahariju koji je potomstvo dobio tek u poznim godinama.

Sveštenik je posebno naglasio da ovakvi stavovi ostavljaju duboke posledice i apelovao na ljude da razmisle o sopstvenim postupcima.

– „To je nečije dete. Kako možete tako da se ponašate? Sutra ćete i vi imati ćerku ili unuku“ – poručio je.

Na kraju, njegova poruka je jednostavna: brak treba da bude zasnovan na ljubavi i poštovanju, a ne na uslovima i „proverama“ koje ponižavaju dostojanstvo čoveka.

