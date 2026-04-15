Oslanjajući se na prepoznatljivu ,,French girl" estetiku, Pamela Anderson kreirala je svedeno, udobno, ali neverovatno šik izdanje za putovanje, podignuto na viši nivo pažljivo odabranim aksesoarima inspirisanim pariskim stilom.
Osnova njenog opuštenog autfita počiva na večitom francuskom favoritu, klasičnim belim patikama. Dovoljno praktična za snalaženje po terminalima, ova minimalistička obuća pruža neophodnu udobnost koju dugi dani na putu zahtevaju. Isti model, koji često viđamo na ulicama Pariza, besprekorno se kombinuje kako uz omiljene farmerke ravnog kroja, tako i uz lepršave bele pantalone koje je poznata glumica odabrala.
Detalji
Pažnju je privukao i njen izbor ručnog prtljaga. Umesto standardnih kofera sa točkićima ili uobičajenih sportskih rančeva, Pamela se opredelila za predimenzioniranu torbu od rafije.
Ovaj modni iskorak neminovno podseća na kultnu Džejn Birkin i njenu čuvenu pletenu korpu, što je nesumnjivo bio prelomni trenutak u istoriji mode kada smo ovaj komad počeli da posmatramo kao nešto znatno više od pukog letnjeg detalja. Dovoljno prostran da u njega stanu sve potrepštine za let, pleteni ceger unosi bogatstvo teksture u celu kombinaciju.
Kako biste uspešno rekreirali ovaj izgled, fokusirajte se na tri ključna elementa:
- Bele minimalističke patike: Birajte svedene siluete niskog profila od glatke kože koje odišu suptilnom elegancijom i lako se stapaju sa ostatkom garderobe.
- Pletene torbe od rafije: Prostrana korpa od prirodnih materijala odavno nije rezervisana samo za obalu. Ona je sada ultimativni modni dodatak koji pruža neverovatnu praktičnost.
- Svetla monohromatska baza: Pantalone ležernog kroja i lagani slojeviti materijali omogućiće vam da se osećate prijatno i nesputano, objašnjava Elle.
Bonus video:
Komentari (0)