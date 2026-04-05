Jedna žena je otvoreno pričala o prevari, ljubavniku, osećanjima ljubomore i nesigurnosti i dilemi između prošlosti i sadašnjosti.

Zbog njegove pažnje se osetila poželjno

„Provela sam 20 godina u braku i mislila sam da imam ljubav i sigurnost. Ali s vremenom sam počela da osećam prazninu iako sam imala muža i decu. Nestala je strast, smeh je bio ređi, a dani su se nizali u rutini. Tad sam odlučila da potražim nekoga ko će me ponovo učiniti živom.

Upoznala sam momka koji je dosta mlađi od mene i njegova pažnja je učinila da se opet osetim poželjno. Počeli smo da se viđamo i postali smo ljubavnici.

Počela je da oseća ljubomoru

To su bili tajni susreti, po raznim skrivenim mestima, gde smo se nadali da nas niko neće videti. Pristala sam na takav odnos, bez obaveza, povremen. On je slobodan momak koji treba da ima vezu sa devojkom njegovih godina, koja će moći da mu pruži porodicu. Jer ja sam već imala muža i decu i nisam imala pravo da njemu to uskratim.

I tako se on viđao i sa drugim devojkama. Ali onda sam počela da osećam nesigurnost i ljubomoru. Htela sam da se moj ljubavnik viđa samo sa mnom, da ide sa mnom na putovanja, da mi piše poruke, da me zivka, izjavljuje ljubav... Da radi sa mnom sve što moj muž nije više radio i što mi je nedostajalo.

Počela sam da besnim i da mu pravim scene kad se ne bi javio na telefon, kad nije hteo da se vidi sa mnom, a shvatim da je izašao s nekom devojkom, kada mi ne odgovori na poruku. Sve ono što sam mislila da ću moći da podnesem, počelo je da me nervira.

Zna da nema prava da ga kontroliše

Mislila sam da ću ponovo pronaći slobodu van braka, ali shvatila sam da sloboda ponekad dolazi sa složenim emocijama koje ne mogu da kontrolišem. I da nemam prava da kontrolišem njega i uskraćujem mu sve ono što momak njegovih godina treba da proživi.

Prijateljice mi kažu da treba da se fokusiram na sopstvenu sreću, da biram radost, a ne stres i nesigurnost. Ne znam koliko ću još moći da živim u laži. Možda ću pokušati da izgradim svoj brak iznova. Ili ću se razvesti i stvoriti vezu sa muškarcem mojih godina koji će moći da mi pruži ono što mi treba - ljubav i poštovanje.

Istina, koliko god da boli, ipak boli manje nego život u laži i nesigurnosti“, ispričala je za „Mirror“ jedna žena.

