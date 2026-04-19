Zavese vremenom upijaju prašinu, dim i mirise iz prostorije, zbog čega postaju sive ili žućkaste. Mnogi u tom slučaju posežu za jakim izbeljivačima, ali oni često mogu oštetiti tkaninu i učiniti je tanjom i podložnijom pucanju.

Trik koji vraća zavesama staru belinu

Postoji jednostavan način da zavese ponovo izgledaju čisto i sveže, bez upotrebe agresivnih sredstava. Kombinacija aspirina i praška za pecivo pomaže da se razgradi prljavština i ukloni siva nijansa koju zavese poprime vremenom, dok običan deterdžent dodatno osvežava tkaninu.

Ovaj metod je posebno popularan jer ne oštećuje materijal, a daje vidljive rezultate već nakon jednog pranja.

Kako pravilno oprati zavese

Zavese ubacite u mašinu, a između njihovih slojeva stavite jednu tabletu aspirina. U odeljak za pranje dodajte kesicu praška za pecivo, dok u fioku sipate standardnu količinu tečnog deterdženta.

Mašinu podesite na 30 stepeni ili program za osetljive tkanine. Važno je i da centrifuga bude na minimalnim obrtajima kako bi se sprečilo gužvanje i oštećenje zavesa.

Rezultat koji ćete odmah primetiti

Nakon pranja, zavese će biti znatno svetlije, bez sivila i neprijatnih mirisa. Tkanina će zadržati svoju strukturu, a prostorija će delovati svežije i urednije.

Uz ovaj jednostavan trik, vaše zavese mogu izgledati gotovo kao nove – bez skupih sredstava i bez rizika od oštećenja.

