Dejvid Dukvni, poznat kao ikona glume i jedna od najvećih zavodnika 90-ih, ponovo je privukao pažnju javnosti zbog svoje nove uloge i drastične transformacije u filmu "Soapbox". Najpoznatiji po ulozi Foksa Moldera u kultnoj seriji "Dosije X", Dukavni sada radi na novom projektu u kojem glumi uz Laverne Cox, a u filmu učestvuje i njegova ćerka Vest.

Za potrebe uloge, glumac je potpuno promenio izgled i iznenadio fanove. Snimljen je u neobičnom kostimu koji uključuje crnu mini suknju sa šljokicama, čipkastu bluzu, najlonke, plavu periku i jarku šminku, dok je u opuštenim momentima pokazao svoj prirodni izgled. Ova transformacija izazvala je veliko interesovanje javnosti.

Film "Soapbox" prati ostarelu zvezdu sapunica koja se suočava sa izazovima savremenih kulturnih sukoba, a u projektu pored Dukavnija učestvuju i Randall Park, Jimmi Simpson i Jennifer Grey. Dukavni je takođe bio uključen u pisanje scenarija, a ceo projekat dodatno privlači pažnju zbog njegove porodice koja je deo glumačke ekipe.