Glumica Nikol Kidman otkrila je da se želi obrazovati kako bi postala "dula smrti". Iznenađujuću odluku otkrila je tokom gostovanja na Univerzitetu u San Francisku, u sklopu serije predavanja Silk Speaker Series.

"Tražim načine da se razvijem. Želim postati dula za smrt", rekla je ona, prenosi Daily Mail. Dodala je i kako zna da njena odluka "zvuči malo čudno", ali da ima intenzivnu želju pomoći drugima tokom njihovih poslednjih nekoliko nedelja života. U nastavku svog govora rekla je da ju je na zaokret u karijeri podstakla smrt njene majke Džanel u septembru 2024. godine.

"Postoje dule za porođaj, a nedavno sam saznala i za dule za smrt. Dok je moja majka umirala, bila je usamljena, a porodica joj je mogla pružiti ograničenu podršku", poručila je glumica. Kidman je objasnila da ona i njene sestre imaju svoju decu i toliko su zauzete karijerama da nisu mogle provesti dovoljno vremena s majkom. Zato su angažovale dulu za smrt.

"Želele smo se da se brinemo o njoj nakon što je otac preminuo. Tada sam pomislila: ‘Volela bih da postoje ljudi koji su tu da nepristrasno sede i pružaju utehu i brigu. Mislim da je zaista važno imati negu na Zemlji na početku i na kraju‘", istakla je.

Nikol je otkrila i šta joj je otac, Entoni, rekao pre svoje smrti 2014. godine. Glumica ga je pitala šta je "smisao svega", na šta je on odgovorio: "Brinuti se o mlađoj generaciji." Prisetila se i saveta koji joj je otac dao kada je bila mlađa. "Rekao je: ‘Moraš imati hrabrosti, nećeš biti najpametnija osoba u prostoriji, tako da moraš koristiti svoju domišljatost‘", otkrila je.

Inače, "dula smrti" je nemedicinski stručnjak koji pruža holističku, emocionalnu, duhovnu i praktičnu podršku terminalno bolesnim osobama i njihovim porodicama, prema Međunarodnom udruženju dula za kraj života.

