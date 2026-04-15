Sandra Bulok je zvanično napravila profil na Instagramu!

Godine ćutanja na društvenim mrežama završile su se u utorak, 14. aprila, kada se glumica (61) pridružila platformi.

Bulokova je za manje od 24 sata prikupila impresivnih 4,3 miliona pratilaca i podelila je samo jednu objavu — snimak na kojem pokazuje na blender koji se odmah uključuje, kao da je to učinila magijom.

Video je opisala rečima: „Negde je ponoć…“

Nastavak filma

Objava je verovatno povezana sa predstojećim nastavkom „Practical Magic 2“ (srp. ,,Ljubavne čarolije"), u kojem Bulokova ponovo tumači Sali Ouens, koja je veštica.

Nakon svog debija na Instagramu, Bulokova nije gubila vreme pružajući podršku i kroz šalu zadirkujući svoje prijatelje i bivše kolege na toj društvenoj mreži.

Glumica je „pecnula“ svog bivšeg kolegu iz filma ,,The Lost City" (srp. „Izgubljeni grad“), Čeninga Tejtuma, nakon što je jedan nalog podelio citate o tome kako je kupio godišnju zalihu majica da bi izbegao pranje veša.

Bulokova je prokomentarisala: „Naravno da jesi, @channingtatum“, uz dodatak emotikona koji namiguje.

Nadoknađujući propuštene objave, zvezda filma „Slepa strana“ takođe je komentarisala fotografiju Džoi King na kojoj su zajedno, a koja je podeljena u septembru 2025. godine. Bulokova je u komentarima napisala: „Moja krv. Tvoja krv. Naša krv. Ako znate, znate“, uz dodatak emotikona u obliku čarobnog štapića i crvenog srca. Na slici se vidi kako njih dve uživaju na koncertu grupe ,,Coldplay" u Londonu.

Bulokova i Kingova glume u filmu „Praktična magija 2“, koji je zakazan za 18. septembar ove godine, zajedno sa Nikol Kidman.

Bulok je takođe komentarisala video koji je Kidman objavila još u julu 2025. godine, na kojem se njih dve grle na setu predstojećeg filma, napisavši: „Opet smo tu“, uz dodatak crvenog srca.

Kidmanova je takođe glumila u originalnom filmu „Ljubavne čarolije“ iz 1998. godine u ulozi Gilijan Ouens.

Među brojnim komentarima na društvenim mrežama, Bulokova je odgovorila i na snimak koji je Dženifer Aniston objavila u februaru, na kojem sređuje kosu Džejsonu Bejtmenu. Bulokova je napisala: „Ja sam sledeća, mama? Idem na veštičji izgled…“

Dobrodošlica

Zvezda serije „Prijatelji“ je javno poželela dobrodošlicu Bulokovoj na ovu društvenu mrežu u utorak, napisavši na svojim Instagram pričama da se „neko koga svi zaista mnogo volimo upravo pridružio Instagramu.“

Zatim je u drugoj objavi napisala: „@sandrabullock!!!! Grozno je! Svideće ti se…“, uz emotikon u obliku lica bez izražaja i fotografiju na kojoj Bulokova skreće pogled od kamere dok Anistonova sedi pored nje.

Fanovi su očigledno bili oduševljeni što su pronašli glumicu na Instagramu i pohrlili su da komentarišu njenu prvu objavu — jedan je napisao da je „kraljica stigla“, dok je drugi rekao: „Da, da, da, konačno!! Čekao sam da napravi svoj [Instagram nalog] i evo ga!!“

Treći je dodao: „Stigla je! Eeeek, Instagram je upravo postao bolji.“

Upozorenje

Debi Bulokove na Instagramu dolazi nakon što je u februaru prošle godine dala izjavu za People, u kojoj je upozorila svoje fanove na lažne naloge koji se predstavljaju kao ona na internetu.

„Molim vas da imate u vidu da ne učestvujem ni u jednom obliku društvenih mreža“, rekla je tada. „Svi nalozi koji se predstavljaju kao ja ili bilo ko povezan sa mnom su lažni i napravljeni su radi finansijske koristi ili iskorišćavanja ljudi oko mene.“

„Bezbednost moje porodice, kao i nevinih ljudi koji bivaju iskorišćeni, moja je velika briga, i doći će vreme kada ću se više oglasiti, ali za sada nam je fokus na tome da pomognemo organima reda da reše ovaj slučaj“, dodala je Bulokova.

Bulokova je za ,,InStyle" objasnila zašto nije želela da se pridruži društvenim mrežama još 2018. godine. Rekla je magazinu, kako prenosti New York Post: „O, Bože, popila bih jednu čašu roze vina i počela da brbljam kao [menja glas]: ‘Ovo nije istina!’“

