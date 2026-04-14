Kortni Kardašijan je podelila roditeljski trenutak koji mnogi mogu da razumeju.

Rijaliti zvezda (46) je u nizu objava koje je podelila u ponedeljak, 13. aprila otkrila „posledice“ dugog putovanja automobilom sa svojim detetom.

Na prvoj objavi je bio selfi iz automobila, dok je njen sin Roki držao ruku na njenim grudima. Majka četvoro dece nosila je svetlosivi duks sa Mikijem Mausom i ogrlicu sa lobanjom tokom putovanja.

„Sedmočasovna vožnja automobilom“, napisala je u opisu fotografije.

Ubrzo nakon toga usledio je još jedan pogled na zadnji deo automobila uz natpis „posledice“.

Na fotografiji se moglo videti da je pod vozila prekriven stvarima, uključujući dečju knjigu, slušalice, bocu za vodu, gusarski šešir i naduvani mač. Na jednom od sedišta nalazila se i poklon-kesa, napunjena grickalicama, iz koje je virila kesica pereca.

Nije jasno gde su tačno Kardašijanka i njen sin putovali, iako su majka i sin nedelju proveli podržavajući Trevisa Barkera na festivalu ,,Coachella" u nedelju, 12. aprila.

Nastup

Zvezda se pridružila se svom suprugu (50), dok je on nastupao zajedno sa hip-hop grupom ,,Clipse" na otvorenoj bini muzičkog festivala u Kaliforniji.

Kortni je ranije tog dana otkrila da je porodica stigla u velikom stilu na nastup, dok je Trevis, vozio klasični crni ,,Chevrolet Blazer".

Činilo se da je i sin Roki krenuo sa roditeljima na put, jer je Kortni podelila fotografiju na kojoj se vidi kako mališanova ruka stoji na očevim bubnjevima. Kasnije je ponosno objavila i video snimke sa strane bine, dok je bubnjar Trevis nastupao sa grupom ,,Clipse".

Trevis je u ponedeljak ponovo objavio video nastupa, koji je podeljen od strane stanice festivala ,,Coachelle" na Instagramu. Muzičar je za nastup bio bez majice, a braon pantalone upario je sa kačketom okrenutim unazad, maramom oko vrata i crnim naočarima za sunce.

Kortni i Trevis su dobili sina Rokija 1. novembra 2023. Kortni je takođe majka sinova Mejsona (16) i Rejna (11), kao i ćerke Penelope (13), koje deli sa bivšim partnerom Skotom Disikom.

Trevis je takođe otac sina Landona (22), ćerke Alabame (20) i pastorke Atijane De La Hoje (27), koje ima sa bivšom suprugom Šanom Moukler, prenosi People.

