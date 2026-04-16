Ruže spadaju među najpopularnije biljke za ukrašavanje vrtova, ali se često javlja problem sa lisnim vašima na ružama. Ovi sitni insekti, poznati kao Macrosiphum rosae, napadaju ruže naročito u proleće i hrane se biljnim sokovima. Njihovo prisustvo ne utiče samo na izgled biljke, već može privući i mrave koji dodatno oštećuju ruže.

Za rešavanje ovog problema postoje prirodni načini.

Prvi korak je privlačenje korisnih insekata, poput bubamara, koje se hrane vašima. Takođe, prskanje biljaka vodom može smanjiti njihov broj. Jedan od najefikasnijih prirodnih tretmana je upotreba marsejskog sapuna razblaženog u vodi, koji uništava vaši i pomaže u sprečavanju njihovog povratka.

Druga opcija je ulje nima, koje deluje kao prirodni repelent protiv ovih insekata.

