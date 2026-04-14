Džastin Biber je imao svog najvećeg fana koji ga je bodrio na festivalu ,,Coachella" — svog sina, Džeka Bluza Bibera!

Nakon što se prvi vikend muzičkog i umetničkog festivala završio, Hejli Biber (29) je podelila nekoliko fotografija iza kulisa na kojima se vidi kako se tročlana porodica priprema za veliki događaj.

Bilo je to nekoliko napornih dana za ponosne roditelje, jer je Hejli imala promotivni događaj za svoj brend, koji je usledio nekoliko dana nakon što je sarađivala sa svojim suprugom (32) na novim „hidrokoloidnim flasterima za bubuljice“, dok je Džastin bio glavna zvezda drugog dana festivala, prenosi People.

Biberovi su se pobrinuli da njihov sin bude tu da vidi sve, jer je porodična fotografija bila prva objava u Hejlinoj objavi na Instagramu u ponedeljak, 13. aprila.

Čini se da je fotografija nastala tokom jednog od Džastinovih dana za probe, pošto je Hejli nosila isti crni kratki top i sive trenerke kao u videu na kojem pleše dok Džastin izlazi na scenu.

Iako se Džek Bluz nije video u videu, bilo je jasno da je prisustvovao očevim probama, jer je na drugoj fotografiji posmatrao zajedno sa svojom majkom.

Delovalo je kao da dečak uživa u svemu, jer je podigao ruke i imitirao majčine plesne pokrete dok su u drugom simpatičnom videu posmatrali Džastina na sceni.

Džek Bluz je pokazao da je najveći fan svog oca tako što je nosio privremenu tetovažu na kojoj je pisalo „Bieberchella“. Hejli je objavu zaokružila slikama sa svog promotivnog događaja.

„Tako poseban vikend“, napisala je u opisu. „Niko nikada neće znati ni delić onoga što je bilo potrebno da se dođe dovde. Toliko sam zahvalna na ovom prelepom životu. JAKO ponosna. Hajde da sve ovo ponovimo!!!!“

Porodica

Hejli je takođe prisustvovala nastupu svog supruga koji je bio glavna zvezda u subotu, 11. aprila.

Dok je Džastin izvodio pesmu „Everything Hallelujah“, koja sadrži stih „Hailey, babe, hallelujah“, kamera prenosa uživo sa festivala je prikazala Hejli u publici kako mu šalje poljubac na scenu, dok je publika oduševljeno reagovala.

Njihov sin je takođe spomenut, kada je Džastin u sledećem stihu pesme otpevao: „Baby Jack, hallelujah.“

