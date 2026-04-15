Svi znamo nepisano pravilo: ono što se dogodi na festivalu ,,Coachella", diktira šta ćemo nositi celog leta. A kada je reč o postavljanju trendova u pustinji, Kendal Džener i njeno poznato društvo iz Kalabasasa uvek vode glavnu reč.
Između dnevnog opuštanja na ekskluzivnoj ,,818 Outpost" žurki i uživanja u prvim redovima na viralnom nastupu Džastina Bibera (gde se sa njom odlično provodila i Hejli Biber), Kendal nam je servirala pravo modno iznenađenje, a zaboravljeni komad teksasa se zvanično vratio u igru.
Naime, prethodnih nekoliko sezona, kratki teksas šorcevi delimično su nestali sa modnog radara. Vladale su široke bermuda pantalone i pamučne bokserice inspirisane muškim donjim vešom. Ipak, pravila postoje da bi se menjala. Festivali očigledno više nisu rezervisani isključivo za boho šik estetiku, heklane haljine i more cvetnih dezena.
Sestrinski ,,duel" između Kendal i Kajli najbolje pokazuje taj presek trendova. Dok je Kajli za Biberov set birala ,,Y2K" estetiku, uskočivši u crni i prozirni top brenda ,,Chanel" iz 2005. godine uz obavezan lanac oko struka, Kendal se oslonila na minimalizam devedesetih.
Tradicionalne rese i upadljivi detalji ustupili su mesto svedenijim formama, pa je Kendal blago podvrnuti beli šorc brenda ,,Levi's" spojila sa običnom, belom rebrastom majicom brenda ,,Éterne". Monohromatsko, čisto i neopterećeno. Pravi stilski zaplet donose aksesoari koji daju sofisticiranu oštrinu celoj priči, dokazujući da tihi luksuz i dalje veoma dobro funkcioniše.
Kako da rekreirate ovaj autfit?
Ako planirate da iznesete beli teksas šorc, oslonite se na nekoliko jednostavnih trikova koje nam je supermodel upravo demonstrirala:
- Masivna obuća, lagana osnova: Spojite letnju bazu sa nečim potpuno neočekivanim. Kendal je izabrala ravne crne čizme brenda ,,Ann Demeulemeester". One ,,prizemljuju" stajling i daju mu urbanu energiju.
- Igra luksuznih detalja: Opušten stil se najčešće oslanja na domninatne aksesoare. Crni kožni kaiš brenda ,,The Row", zaobljene sunčane naočare, srebrna ogrlica i torba od velura unose bogatstvo tekstura u jednu potpuno bazičnu kombinaciju.
- Kačket kao spas: Da ne bi sve delovalo previše uglađeno ili isplanirano, Kendal je dodala teget sportski kačket, prenosi Elle.
