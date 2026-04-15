Svi znamo nepisano pravilo: ono što se dogodi na festivalu ,,Coachella", diktira šta ćemo nositi celog leta. A kada je reč o postavljanju trendova u pustinji, Kendal Džener i njeno poznato društvo iz Kalabasasa uvek vode glavnu reč.

Između dnevnog opuštanja na ekskluzivnoj ,,818 Outpost" žurki i uživanja u prvim redovima na viralnom nastupu Džastina Bibera (gde se sa njom odlično provodila i Hejli Biber), Kendal nam je servirala pravo modno iznenađenje, a zaboravljeni komad teksasa se zvanično vratio u igru.