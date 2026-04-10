Džesika Bil je primetila viralni roditeljski trend koji je podigao veliku prašinu na društvenim mrežama.

Glumica i majka dvoje dece nedavno je na svom Instagramu podelila niz video-snimaka koji prikazuju trend koji neki roditelji koriste kako bi smirili napade besa kod svoje male dece. Pristup je jednostavan: kada dete počne da plače ili postane uznemireno, roditelji iznenada uzviknu ime „Džesika“, kao da pokušavaju da privuku nečiju pažnju.

Ovo neočekivano prekidanje u mnogim snimcima koje je Bilova podelila izgleda da odvlači pažnju deteta i zaustavlja napad besa pre nego što se potpuno rasplamsa.

Bilova (44) je ponovo podelila više kompilacija ovog trenda u praksi, dodajući razigran opis uz jedan od snimaka: „Zvala si me?“

Trend, koji se čini da se nedavno pojavio na internetu, prikazuje roditelje kako tokom detetovog napada besa skreću pogled i izgovaraju „Džesika“, kao da je još neko u prostoriji — trenutak koji često preusmeri detetovu pažnju.

Pored dva videa sa decom, Bilova je podelila i treći snimak koji prikazuje ovu tehniku primenjenu na psu. U videu, zlatni retriver trči unaokolo sa igračkom, a zatim iznenada staje, ispušta je i okreće se ka kameri nakon što čuje kako neko doziva: „Džesika?“

Objašnjenje

U jednom od videa koje je Bilova ponovo podelila pojavila se i doktorka Mona, koja je reagovala na ovaj trend i objasnila zašto bi mogao da bude efikasan.

„Ne zahteva svaki napad besa da ga ‘pregrmimo’ do kraja, čvrsto se držeći dok čekamo da se dete smiri“, napisala je.

Dodala je da, iako ova strategija možda ne funkcioniše u svakoj situaciji, može biti koristan način odvlačenja pažnje kada se koristi na odgovarajući način.

„Mala deca mogu da se zaglave u petlji. Njihov mozak je preplavljen, pažnja im se ‘zalepi’ za uznemirenost i često ne mogu sami da promene stanje“, objasnila je doktorka Mona. „Razigran ili neutralan prekid može pomoći da se ta petlja prekine taman toliko da se njihov nervni sistem umiri.“

Zabrinutost

Takođe se osvrnula na zabrinutost koju neki roditelji mogu imati u vezi sa potiskivanjem emocija.

„Ono što nešto čini delujućim kao umanjivanje emocija nije samo to što skreće pažnju“, napisala je. „To se dešava kada dete nauči: ‘Moja osećanja su nezgodna, pa ih odrasli uklanjaju.’ To je veoma različito od: ‘Moj roditelj mi je pomogao da izađem iz tog stanja, ostao smiren i zatim mi se ponovo približio sa pažnjom i povezanošću.’”

Bilova ima dva sina sa suprugom Džastinom Timberlejkom. Par, koji je u braku od 2012. godine, dobio je starijeg sina Silasa 2015, a zatim i mlađeg sina Finiasa 2020. godine.

Iako poreklo ovog trenda ostaje nejasno, on nastavlja da dobija na popularnosti na internetu, dok roditelji eksperimentišu sa razigranim načinima da preusmere pažnju svoje dece u trenucima uznemirenosti, ističe People.

