Četvorogodišnji dečak je ponovo dobio svog voljenog plišanog medu nakon što ga je zaboravio na aerodromu u Teksasu pre odlaska na odmor.

Patrik Veb, koji živi u Fort Vortu u Teksasu, je slučajno ostavio medu po imenu Bobi na Međunarodnom aerodromu Dalas–Fort Vort dok je njegova porodica putovala na odmor na Devičanska ostrva, kako navodi NBC 5. Medu su kasnije pronašli zaposleni američke avio-kompanije, koji su ceo događaj pretvorili u nezaboravno iskustvo za porodicu Veb.

Patrikov otac, Džo Veb, je rekao je ovaj medij da su shvatili da su zaboravili igračku tek dok su se ukrcavali na let i da su pokušali da je pronađu pre polaska, ali da je bilo „tesno“ i da nisu uspeli. Nakon poletanja, popunili su formular za izgubljene i pronađene stvari i počeli da dobijaju fotografije Bobija i njegovih „avantura“ na aerodromu.

„Imao je sve te neverovatne slike onoga što je Bobi radio“, rekao je Veb. „Bili smo toliko zahvalni što je neko brinuo o njemu.“

Bobijeve avanture

Dok je porodica Veb uživala na odmoru, zaposleni avio-kompanije su dokumentovali Bobijev boravak na aerodromu kroz niz fotografija iz ,,bekstejdža".

Avio-kompanija je kasnije podelila video Bobijevih „avantura“ na Instagramu, u kojem se vidi kako meda „vozi vučno vozilo za avione“, „pomaže oko prtljaga“, pozira kao „novi pilot u gradu“ i pomaže stjuardesama tokom usluge pića.

„Da li još neko plače ili samo mi??? Hvala ti, Bobi, što si nam pomogao oko aerodroma. Nedostajaćeš nam, ali znamo da si u dobrim rukama“, navela je avio-kompanija u opisu objave.

Ponovan susret

Kada se porodica Veb vratila kući, Bobijeva „aerodromska karijera“ je došla do kraja.

Zaposleni kompanije su dočekali porodicu na izlazu i ponovo spojili Patrika sa njegovim dugogodišnjim pratiocem, prema video-snimku avio-kompanije. Takođe su Bobiju uručili pasoš koji je dokumentovao njegovu „aerodromsku avanturu“ koja je trajala nedelju dana.

„Toliko sam zahvalna, nisam mislila da će ga neko baciti. Ali to što ste se prema njemu ophodili sa toliko ljubavi je zaista neverovatno“, rekla je Patrikova majka, Holis Veb, za taj medij.

Bonus video: