Na "Redditu" jedna žena je, vidno zabrinuta, postavila pitanje da li je pogrešno hraniti nedovoljno uhranjeno dete svojih komšija?

Zatim je napisala da kao majka razume koliko je važno pravilno hraniti svoju decu kako bi mogla dobro da rastu i razvijaju se. Ona takođe razume važnost podsticanja zdravog načina života, ali ne fokusirajući se na težinu i sliku tela kako bi izgradila odgovarajuće samopoštovanje. Nažalost, čini se da njene komšije ne osećaju isto.

Ana ima 12 godina, njeni roditelji se bave fitnesom, čak je stavljaju na vaganje svake dve nedelje kako bi se uverili da ne dobija na težini.

- Ne hranim je smećem, već zapravo zdravim obrocima kao što su pirinač, povrće, piletina sa roštilja, variva, riba, salate... Samo redovni ručkovi i večere. Ona jede u mojoj kući do tri puta nedeljno (ali ponekad manje, a ponekad više), a moje ćerke joj često donose užinu kada provode vreme sa njom. Ne postoje alergije ili zdravstveni problemi zbog kojih joj ograničavaju unos hrane osim straha da će imati višak kilograma - napisala je ova sluđena žena.

Devojčica je rekla da se oko Božića malo ugojila, a zatim se požalila da roditelji vrše preveliki pritisak na nju. Roditelji su tada saznali i napali komšinicu, ali ona smatra da bi trebalo da nastavi da je hrani.

-Mislim da ne treba da stanem. Ako je dete gladno, zar ga ne treba nahraniti? Zar tom detetu ne bi trebalo dozvoliti da se samo odmara, a ne da stalno radi milion sportova i vežbi pre nego što mu bude dozvoljeno da se opusti - napisala je žena koja tvrdi da se nalazi u groznoj situaciji.



