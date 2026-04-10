U našem društvu svake godine pred najveći hrišćanski praznik razvija se žustra rasprava o tome koji je dan jedini ispravan za farbanje vaskršnjih jaja. Dok jedni tvrde da to mora biti isključivo Veliki četvrtak, drugi strogo zastupaju Veliki petak, a treći čekaju Veliku subotu, teolog otac Aleksandar Đurđević rešio je da stane na put dilemama i pošalje jasnu, smirujuću i izuzetno važnu poruku svim vernicima.

On je podsetio da hrišćanska vera nije puko izvršavanje pravila, već pre svega odnos sa Bogom i bližnjima, te da se suština praznika ne sme izgubiti u formi. Njegove reči prenose važnu istinu o tome kako treba pristupiti običajima u savremenom svetu, a da pritom ne zanemarimo ono što je zaista sveto, piše Telegraf.rs.

- Farbajte jaja kada je u vašem mestu običaj. Farbajte onda kada ih je farbala vaša baka ili majka, i nećete pogrešiti. Ako ne stignete tada, ofarbajte ih dan pre ili sutradan. Nigde nećete zakasniti, nije važno. Nemojte formu stavljati iznad suštine, to uvek naglašavam. Nemojte da vam farbanje jaja bude iznad Vaskrsa i svete liturgije. Poštujmo lokalne običaje, jer da njih nema, nestali bismo kao narod, ali ih ne stavljajte iznad Hrista. Farbajte jaja onda kada niste na poslu i na bogosluženju. Znači, da li ćemo jaja farbati na Veliki četvrtak, Veliki petak ili Veliku subotu, nebitno je. Običaj bez Hrista je jako opasan. I ne zaboravite - volite se - naglasio je otac Đurđević.

Ovom poukom otac Aleksandar je podsetio da je Vaskrs praznik pobede života i ljubavi, a da su jaja samo simbol koji treba da nas raduje, a ne da unosi nemir ili grižu savesti ako se ne ispoštuje određeni sat ili dan. Njegov savet je naišao na oduševljenje mnogih koji u prazničnoj žurbi često zaborave na mir i ljubav na koje nas crkva poziva.