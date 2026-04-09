Kraljica Leticija ponovo je demonstrirala svoju stilsku nadmoć u modnoj kombinaciji koja besprekorno balansira između stroge poslovne elegancije i modernog senzibiliteta.

U centru njenog autfita nalazi se savršeno krojeno odelo u nežnoj nijansi peska, koje svojom toplinom donosi sofisticiranu alternativu klasičnim tamnim tonovima. Sako s naglašenim reverima i pantalone širokih nogavica visokog struka stvaraju izduženu, elegantnu siluetu koja odiše autoritetom, ali i savremenim modnim izražajem.

Glavni stilski zaokret dolazi kroz pažljivo odabranu svilenu bluzu s apstraktnim printom u toplim tonovima narandžaste i ružičaste. Ovaj efektan komad razbija monohromatsku bazu odela i unosi dinamiku u celi look, dok visoka, naborana kragna donosi dozu suptilnog luksuza.

Celina je dodatno zaokružena modnim dodacima u boji konjaka. Kožna torbica s teksturom i cipele s kaišićem u istoj nijansi stvaraju profinjeni kontrast svetlom odelu, dajući autfitu dubinu i sklad. Ovim promišljenim odabirom Leticija još jednom potvrđuje svoj status modne ikone, pokazujući kako se klasični komadi mogu interpretirati na svež, moderan i inspirativan način.

