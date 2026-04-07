Lejdi Gaga je otkazala svoj najnoviji nastup na turneji po savetu lekara.

Pop pevačica (40) je u ponedeljak, 6. aprila objavila je na Instagramu da će otkazati svoj treći i poslednji nastup u dvorani Bell Centre u Montrealu, u Kvebeku, zbog respiratorne infekcije, prenosi People.

„Veoma mi je žao što moram da podelim da večeras nisam u mogućnosti da nastupim i da moram da otkažem koncert“, započela je pevačica pesme u svojoj izjavi. „Borim se sa respiratornom infekcijom poslednjih nekoliko dana i činim sve što mogu da se odmorim i oporavim, ali se stanje pogoršalo.“

„Moj lekar mi je izričito savetovao da danas ne nastupam i, iskreno, ne mislim da bih mogla da vam pružim kvalitet nastupa kakav zaslužujete“, nastavila je.

„Znam koliko je ovo razočaravajuće i zaista se ne mogu osećati gore zbog toga što sam vas izneverila“, napisala je Gaga. „Iskreno mi je žao svima koji su planirali da dođu i podrže me. Biti u Montrealu i nastupati za vas u četvrtak i petak bilo je magično i duboko značajno. Svima koji su večeras planirali da dođu – slomljenog sam srca i zaista mi je žao.“

Gaga je prethodno nastupala u Montrealu u četvrtak, 2. aprila, i petak, 3. aprila, u okviru svoje turneje ,,Mayhem Ball Tour". Nakon završetka nastupa u Kanadi, ostala su još tri koncerta na ovoj turneji, uključujući dva u Sent Polu, u Minesoti, i jedan u dvorani ,,Madison Square Garden" u Njujorku, 13. aprila.

Širenje turneje

Turneja je u septembru proširena novim datumima i gradovima za 2026. godinu. Gagini novi nastupi započeli su u februaru u Glendejlu, Arizona, uz zaustavljanja u Bostonu, Vašingtonu i Montrealu, između ostalih gradova širom Severne Amerike.

Gaga je takođe ranije pomerila nekoliko datuma na ovogodišnjoj turneji, uključujući koncert u Majamiju u dvorani ,,,Kaseya Center" zakazan za 13. mart, nakon što je morala da ga otkaže u sredu, 3. septembra, zbog naprezanja glasnih žica.

Muzičarka je u martu 2025. godine najavila ,,Mayhem Ball", napominjući da prvobitno nije planirala da proširi svoju seriju nastupa u Singapuru, ali ju je „neverovatan odziv“ na album ,,Mayhem" inspirisao da „nastavi dalje“.

„Ovog puta smo izabrali arene kako bih imala priliku da kontrolišem detalje nastupa na način na koji to jednostavno nije moguće na stadionima — i iskreno, jedva čekam“, napisala je na Instagramu.

„Ovaj šou je osmišljen kao vrsta teatralnog i električnog iskustva koje oživljava 'MAYHEM' tačno onako kako ga zamišljam. Turneja ,,MAYHEM Ball" zvanično stiže i do vas. Vidimo se uskoro, čudovišta.“

