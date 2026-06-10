"Propali smo".

Te dve reči vaša baba verovatno nikada ne bi izgovorila naglas u svojoj kuhinji, bez obzira na to koliko je novca bilo tog meseca. Prema narodnom verovanju, reč propast privlači bedu i nesreću u dom, kao da ih sami pozivate za sto. Iako to zvuči kao sujeverje, iza tog verovanja krije se nešto što danas posmatramo mnogo ozbiljnije.

Reč o kojoj su govorili stari nije ni psovka ni kletva. To je sasvim obična svakodnevna reč koju često izgovaramo kada nam nešto pođe po zlu, kada pregori sijalica ili zakasni autobus pa kažemo da je propao dan. Naše bake su verovale da takve reči otvaraju vrata lošoj sreći i da izgovorena beda ostaje među zidovima doma.

U srpskim selima nekada je važilo nepisano pravilo da se o lošim stvarima ne govori naglas za trpezom. Domaćica koja bi rekla da nema ništa ili da su propali smatrala je da time priziva još teže dane i lošiju godinu.

Po tom shvatanju, reči se vezuju za kuću isto kao što se čađ hvata za tavanicu. Zato su ljudi radije govorili da će biti bolje ili da će se snaći, čak i kada je ostava bila gotovo prazna.

Sama reč ne može promeniti stanje na računu niti doneti siromaštvo. Međutim, ono što može promeniti jeste način na koji ljudi razmišljaju i doživljavaju svoju svakodnevicu. Kada se stalno ponavlja da je sve propast, takav pogled na svet utiče na raspoloženje, očekivanja i odluke koje donosimo.