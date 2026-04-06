I princ Vilijam i princ Hari proveli su Uskrs sa svojom decom, ali su njihovi praznici izgledali potpuno drugačije.

Porodica princa Vilijama obeležila je Uskrs odlaskom na jutarnju liturgiju. Kao i obično, britanska kraljevska porodica držala se tradicije i praznik započela u kapeli u Vindzoru.

Vilijam se pojavio zajedno sa Kejt Midlton i njihovo troje dece, a pridružili su im se i kralj Čarls III i kraljica Kamila.

Porodica je delovala opušteno i raspoloženo, a okupljenima su i mahali. Ujedno su pokazali koliko su im deca porasla – princ Džordž ove godine puni 13 godina, princeza Šarlot 11, dok će princ Luis uskoro napuniti osam. Ovo je ujedno bilo i prvo zajedničko pojavljivanje njihove dece u javnosti od Božića.

Hari i Megan slavili bez protokola

Za razliku od toga, princ Hari i Megan Markl odlučili su se za mnogo opuštenije slavlje.

Kako je Megan pokazala na društvenim mrežama, praznik su proveli kod kuće, u porodičnoj atmosferi. Objavila je snimke na kojima njihova deca, skoro sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet, traže uskršnja jaja u dvorištu.

U jednom od videa vidi se i kako Arči pažljivo farba jaja, dok Megan i dalje vodi računa da ne otkriva lica dece.

Razlika u načinu proslave jasno pokazuje koliko su se putevi braće razišli – od stroge kraljevske tradicije do opuštenog porodičnog života daleko od dvora.