Deca Aleka Boldvina su proslavila njegov rođendan i nisu mu dozvolila da zaboravi koliko ima godina.

Zvezda je u petak, 3. aprila proslavila svoj 68. rođendan, objavivši video na Instagramu zajedno sa nekoliko svoje dece. Boldvinova ćerka Karmen (12) se u snimku našalila na račun njegovih godina.

„Zdravo, to sam ja. Danas mi je rođendan. Imam 68 godina. Šta da kažem? Imam 68,“ započeo je Boldvin u videu. „Imam 68 godina — kakav način da se napuni 68. Moj omiljeni rođendan pre ovog bio je 40. To je bilo davno.“

„To je bilo baš davno,“ kaže Karmen. „Koliko davno je to bilo, Karmen?“ pita Alek.

„Pa… mama je tada imala 14?“ kaže Karmen, prasnuvši u smeh.

„Bože pomozi. Ovo je zlostavljanje starijih,“ našalio se Alek u opisu objave.

Boldvin i njegova supruga, Hilarija Boldvin (42), su se venčali 2012. godine. Imaju sedmoro dece — sinove Rafaela Tomasa (10), Leonarda Anhela Čarlsa (9), Romea Alehandra Davida (7) i Eduarda „Edu“ Pao Lukasa (5), kao i ćerke Karmen, Mariju Lusiju Viktoriju (4) i Ilariju Katalinu Irenu (2).

Boldvin i njegova bivša supruga, Kim Bejsinger, takođe imaju ćerku Ajrland Boldvin (29).

Razlika u godinama

Hilarija je u novembru govorila o razlici u godinama sa svojim suprugom, nazivajući je „prednošću“.

„Ne verujem da su godine samo broj, barem u našem slučaju,“ rekla je Hilarija u podkastu ,,Uncut and Uncensored with Caroline Stanbury". „Mislim da postoje situacije kada moram da ga pogledam i kažem da on ima 26 godina više iskustva. Ponekad je to prednost, a ponekad znači da nam je potrebna mala terapija.“

Takođe je rekla da je jedna lekcija koju je naučila ta da „ne možete svima udovoljiti.“

„Mislim da je to velika lekcija za mene,“ dodala je Hilarija, ističući važnost toga da znate „šta želite“ kada uđete u 40-e.

Praznici

Boldvinovi su uoči praznika zajedno uživali u porodičnoj zabavi na snegu. Par je podelio zajedničku objavu na Instagramu u kojoj uživaju u snegu sa svojom decom. U videu, objavljenom uz pesmu Čaka Berija „Run Rudolph Run“, se pojavila bliska porodica koja se sankala niz padinu.

„Sankali smo se… jeli smo… sneg,“ napisala je Hilarija uz objavu, prateći je nekoliko heštagova, uključujući „porodica“ i „smešno.“

Hilarija je nakon toga nastavila šalu na račun supruga, koji je pao sa sanke u sneg.

Smešan video, koji je podelila na Instagramu narednog dana, počinje tako što se Alek gura niz brdo u gumenom tubu. Na kraju se vidi Hilarija kako beži sa staze dok Alek ispada iz tuba i dobija sneg u lice. Video, uz pesmu Ališe Kiz „Fallin‘,“ završava se scenom u kojoj Alek leži na zemlji, dok se na ekranu pojavljuje tekst: „Ne brinite, on se lepo digao.“

„Niko nije povređen prilikom snimanja ovog videa,“ dodala je Hilarija uz objavu.

Bonus video: