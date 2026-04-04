Uradite jedan veoma jednostavan zadatak kako bi vam dom delovao čistije. Proleće pruža savršenu priliku za čišćenje, naročito jer svetliji dani otkrivaju dodatnu prašinu i prljavštinu.

Osim toga, mnogi domovi će tokom uskršnjeg vikenda i školskog raspusta ugostiti porodicu i prijatelje. Ipak, održavanje čistoće može biti prilično zahtevno.

Stručnjakinja za čišćenje Linzi Krombi otkrila je jedan jednostavan zadatak koji može ubrzati čišćenje doma.

Ona to opisuje kao jednu od „najjednostavnijih“ i „najefikasnijih“ metoda da dom trenutno deluje čistije.

Preporuka

Njena preporuka je da otvorite prozore u svom domu. Iako ovaj savet može zvučati previše jednostavno, Linzi je rekla: „Iskreno, jedan od najjednostavnijih (i najefikasnijih) trikova za čišćenje je samo da otvorite prozore.

„Svež vazduh trenutno osvežava dom, pomaže da se uklone ustajali mirisi, smanjuje vlagu i čini da sve deluje čistije za nekoliko sekundi — bez potrebe za bilo kakvim sredstvima.“

Linzi je podelila svoj savet na svom profilu „Queen of Clean“, a brojni pratioci su objasnili kako su primenili njen savet.

Komentari

Jedan korisnik je rekao: „Baš sam srećan što je sada dovoljno toplo da mogu ovo da radim! Takođe, moja deca se stalno igraju u dvorištu i samo ostave zadnja vrata širom otvorena, tako da i to pomaže.“

Drugi je dodao: „Obožavam kada kroz kuću struji svež vazduh.“ Neko drugi je napisao: „Volim da otvaram prozore — besplatno je i pušta svež vazduh unutra, a negativnu energiju napolje x.“ Četvrti je dodao: „Ništa to ne može da nadmaši xx.“

Kondenzacija

Otvaranje prozora ne samo da pomaže da dom ostane čist i svež, već može biti efikasno i u borbi protiv kondenzacije. Kondenzacija na prozorima je mnogo češća tokom zime, iako i neka prolećna jutra mogu biti hladna.

Ona nastaje zbog razlike u temperaturi između toplote unutar doma i hladnog spoljnog vazduha. Kondenzacija se takođe može stvarati u kupatilima punim pare, kao i tokom kuvanja u kuhinji.

Rešenje

Lisa Stjuart je rekla na Fejsbuk stranici „Mrs Hinch Cleaning Tips“: „Kada čistim kuće klijenata, vidim mnogo domova koji imaju problem sa kondenzacijom. Ventilacija je jedini način da se toga rešite.“

Dodala je: „Otvorite prozor na 15 minuta svako jutro. To čini čuda kada je reč o uklanjanju kondenzacije na prozorima, pa čak i buđi.“

Stručnjaci savetuju da širom otvorite prozore nakon kiše, tuširanja ili kuvanja, kako biste podstakli cirkulaciju vazduha i uklonili vlagu koja se nakupila u vašem domu, prenosi Express.

Bonus video: