Nikol Tom je jedna od glumica koje su obeležile detinjstvo mnogih gledalaca, a na početku karijere brzo se istakla među mladim glumačkim nadama.

Već u ranom uzrastu pokazala je talenat pred kamerama, a njena prirodnost i šarm ubrzo su je doveli do zapaženih uloga koje su je vinule u centar pažnje.

Mnogi je pamte iz porodičnog filma ''Beethoven'', gde je tumačila ulogu Rajs Njutn. Iako je tada već bila vrlo prepoznatljiva, proslavila se jednom drugom, svima dobro poznatom, ulogom. Naime, ona je u seriji ''Dadilja", u kojoj je glumila od 1993. do 1999. godine, tumačila lik Megi Šefild, najstariju ćerku gospodina Šefilda.

Pre nekoliko godina gostovala je u emisiji ''Seven’s The Morning Show'', gde je s voditeljima Larijem Emdurom i Kajli Gilis razgovarala o ulozi u nezaboravnoj seriji. Nikol je tada otkrila da je bila tek tinejdžerka kada je dobila ulogu te priznala kako je i ona sama odrasla uz taj lik.

"Imala sam 15 godina u to vreme i bilo je to veliko iskustvo prilikom odrastanja, bila sam jako mlada. Počela sam raditi na filmu 'Beethoven' kad sam imala 13 godina i nakon toga sam dobila ulogu u 'Dadilji'. Bilo je to zanimljivo detinjstvo", prisetila se.

Osim spomenutog filma i serije, glumila je i u nekoliko visokoprofilnih produkcija, uključujući "Princezine dnevnike", "Gotham" i "Beverly Hills, 90210". I danas se aktivno bavi glumom, ali uspeh svog lika Megi nije uspela nadmašiti.

Prošle godine pojavila se i na svečanoj ceremoniji otkrivanja zvezde Fren Drešer na holivudskoj Stazi slavnih.

Tokom pandemije, pokrenula je YouTube seriju "Corona Construction with Nicholle Tom", u kojoj je prikazivala kako izrađuje projekte u dvorištu.

Na Instagramu je takođe aktivna, a tamo je prati više od 50 hiljada ljudi.

