Ketrin Zita Džouns i u 57. godini privlači pažnju mladolikim izgledom, pa se mnogi pitaju u čemu je njena tajna. Slavna glumica sada je obožavateljima dala redak uvid u porodični život i otkrila kako izgleda njena svakodnevna ishrana, za koju se čini da joj pomaže da prkosi godinama, piše Daily Mail.

Doručak po strogoj rutini

Glumica tokom nedelje pazi na ishranu kako bi se osećala što bolje, dok sebi vikendom dopušta malo više opuštanja. Svako jutro ustaje rano, bez izuzetka, kako bi uživala u tišini doma i pripremila kafu iz francuske prese. Nakon šetnje sa psom sledi hranljiv doručak, koji menja zavisno od godišnjeg doba.

Zimi najradije jede ovsenu kašu sa smeđim šećerom, bananama i borovnicama. U proleće i leto bira laganiju varijantu - nemasni jogurt od vanilije s granolom, borovnicama i malinama. "Obično ne doručkujem pre osam, ali obožavam doručak. Ja sam od onih koji imaju tri obroka na dan, no doručak mi je posebno važan i sve prilagođavam godišnjem dobu", rekla je za Harper's BAZAAR.

Kad dođe vikend, Ketrin popušta stroga pravila i prepušta se pravom engleskom doručku te francuskom tostu po receptu Marte Stjuart.

"Kao porodica pripremamo pravi britanski prženi doručak. Nabavljam uvezenu britansku slaninu, kobasice, pečeni grašak i kajganu", ispričala je. "A za američki deo porodice, supruga i dvoje dece, pravimo francuski tost s kanadskim javorovim sirupom. Tako svakog vikenda dobijemo savršen porodični branč."

Važnost porodičnog ručka

Oko 11 sati Ketrin sebi priušti šoljicu čaja uz keks ili komadić čokolade. Za ručak voli sesti sa suprugom Majklom i svima koji se u tom trenutku zateknu u kući. "Jako nam je važno da jedemo zajedno", rekla je. "Ne znam je li to povezano s mojim evropskim korenima, ali kad su deca ovde, ili bilo ko od porodice, zastanemo i sednemo zajedno za sto."

Najčešće bira lagani ručak, poput salate s piletinom s roštilja, ribom ili patlidžanom. Uz ručak popije šoljicu svoje kafe Casa Zeta-Jones, a obrok završava domaćim pogačicama.

Večera i slatki poroci

Govoreći o večernjoj rutini, glumica je otkrila: "Majkl i ja obično večeramo pre osam uveče. Ne volimo jesti kasno, ali kad smo u Evropi, celi ritam se prebaci na evropsko vreme pa jedemo kasnije, kasnije idemo spavati i kasnije se budimo."

Za večeru Ketrin bira salatu od jabuke i avokada, uz filet minjon s umakom od pečuraka i povrće. "Ono što stvarno volim je karfiol sa sirom. Očigledno sam veliki ljubitelj sira. Mislim da je to zato što moja mama nije bila neka kuvarica, ali to joj je bilo specijalitet. To je za mene mali komadić doma", rekla je.

Dodala je i da ne može odoleti slatkom. "Volim deserte, veliki sam ljubitelj sladoleda, a naravno i mamine pite od jabuka. Dodajte tome još malo sladoleda i ja sam presrećna."

