Vanesa Hadžens je otvoreno je govorila o svojoj postporođajnoj realnosti.

Glumica (37) je podelila uvid u svoj život nakon što je u novembru 2025. rodila drugo dete, kroz nekoliko objava na Instagramu.

Hadžensova je u ponedeljak, 30. marta objavila fotografiju svoje leve ruke koja drži više pramenova kose, uz natpis preko slike: „Počelo je.“

Zatim je podelila selfi, uz koji je napisala: „Kosa mi je danas sjajna bez obzira na opadanje, haha.“

Postporođajni gubitak kose je česta pojava, uzrokovana hormonskim promenama koje se dešavaju tokom i nakon trudnoće, kako objašnjava Cleveland Clinic.

Prekomerno opadanje kose obično počinje oko tri meseca nakon porođaja i može trajati do šest meseci, ali je privremeno.

Porođaj

Vanesa Hadžens je dolazak svog drugog deteta objavila u objavi na Instagramu u novembru 2025, napisavši: „Pa… uspela sam. Rodila sam još jednu bebu!!! Kakvo je to ludo iskustvo porođaj. Veliki pozdrav svim mamama. Zaista je neverovatno šta naša tela mogu da urade.“

Dolazak drugog deteta usledio je nakon što su Vanesa i njen suprug Kol Taker (29) dobili svoje prvo dete u julu 2024. godine.

Glumica je podelila poneke uvide u svoj život kao majke dvoje dece, uključujući selfi nekoliko dana nakon objave o rođenju, na kojem je bila u pidžami.

„Kod kuće u pidžami ceo dan — to je raspoloženje“, napisala je preko fotografije.

Uspomena

Vanesa krajem decembra podelila staru fotografiju u jarko ružičastom kupaćem kostimu, uz komentar: „Pa, nisam išla ni na jednu prazničnu zabavu niti sam napustila kuću ove praznične sezone. Život sa novorođenčetom, haha, pa evo fotografije mene iz jednostavnijih vremena kada sam plesala po stolovima. Kakva ovo godina je bila. Od ovoga do majke dvoje… Kakvo putovanje.“

Iako Hadžensova i njen suprug još nisu podelili mnogo detalja o svojoj deci, Taker je 14. januara otkrio u epizodi podkasta ,,Baseball Isn't Boring" da je njihovo najstarije dete dečak, a najmlađe devojčica, prenosi People.

