Uspešni preduzetnik Majk Blek želeo je da dokaže da se uz trud i snalažljivost može zaraditi milion dolara za godinu dana, čak i ako kreneš sa ulice.

Mnogi sanjaju o tome da postanu milioneri, ali preduzetnik Majk Blek, nakon što je taj cilj već ostvario, odlučio je da uradi potpuno suprotno. Usred pandemije 2020. godine, dok su mnogi gubili posao i imovinu, on je napustio svoj luksuzni život i postao beskućnik.

Odrekao se svega i živeo na ulici

Njegov cilj bio je neverovatno ambiciozan: u okviru društvenog eksperimenta „Million Dollar Comeback“ želeo je da dokaže da je moguće krenuti od nule i za samo 12 meseci zaraditi milion dolara. Inspirisan prijateljima koji su preko noći ostali bez svega, želeo je da pokaže da za uspeh nisu presudni novac ili sreća, već isključivo rad i snalažljivost.

Ispraznio je bankovne račune, odrekao se automobila i stana i izašao na ulice Ostina u Teksasu samo sa odećom na sebi i telefonom u džepu. Pravila su bila stroga: nije smeo da koristi stare poslovne kontakte, nije smeo da pokrene biznis u IT industriji u kojoj je bio stručan, a čak je prekinuo kontakt sa porodicom da bi iskustvo bilo autentično.

Štedeo je svaki zarađen dolar

Prvi dani bili su brutalni – spavao je na klupama, borio se sa glađu, a ljudi su odbijali da mu daju čak i čašu vode. Kada je shvatio da mu je hitno potreban krov nad glavom, objavio je oglas na „Craigslistu“ nudeći fizički rad u zamenu za smeštaj.

Sreća mu se konačno osmehnula kada mu je nepoznata osoba ponudila da prespava u kamperu. To je bila prekretnica. Ubrzo je počeo da zarađuje tako što je pronalazio besplatan nameštaj na „Craigslistu“ i preprodavao ga na „Facebook Marketplaceu“. Već drugog dana zaradio je 250 dolara, a za pet dana kupio polovan računar. Štedeo je svaki dolar, hraneći se konzervama i testeninom.

Pokrenuo je brend kafe, ali se razboleo

Napredak je bio brz. Za dve nedelje imao je kancelariju, a za mesec dana iznajmio stan. Pokrenuo je brend kafe i počeo da nudi usluge vođenja društvenih mreža. Počeo je lepo da zarađuje i delovalo je da nezaustavljivo ide ka cilju, ispričao je na svom „YouTube“ kanalu.

Ali onda su usledili udarci. Njegovom ocu dijagnostikovan je rak debelog creva u četvrtom stadijumu. Ubrzo su i njemu dijagnostikovane autoimune bolesti i tumor na kuku. Deset meseci od početka izazova, morao je da odustane zbog zdravlja. Do tada je zaradio 64.158 dolara – daleko od cilja.

Eksperiment je izazvao rasprave. Kritičari su tvrdili da nikada nije zaista bio beskućnik jer je imao znanje, veštine i sigurnost da može da se vrati starom životu. Na kraju, njegov eksperiment nije dokazao da svako može postati milioner, ali je pokazao nešto važnije – da su zdravlje i podrška ključ uspeha.

