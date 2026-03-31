U filmskoj industriji uspeh se više ne meri samo popularnošću i zaradom od filmova, već i poslovnim potezima van kamera. Najbogatiji glumci današnjice nisu samo zvezde na ekranu, već i uspešni investitori i vlasnici različitih biznisa.

Na samom vrhu liste nalazi se Džami Gerc, čije se bogatstvo procenjuje na više od 3 milijarde dolara. Iako je publika pamti po filmovima poput The Lost Boys i Twister, najveći deo njenog bogatstva dolazi iz ulaganja, posebno iz suvlasništva u NBA timu Atlanta Hawks, kao i iz zajedničkih poslovnih poduhvata sa suprugom Tonijem Reslerom.

Savremene zvezde sve češće koriste svoju popularnost kako bi izgradile dodatne izvore prihoda. Tako je Dvejn Džonson razvio uspešan brend tekile Teremana, dok je Džordž Kluni zaradio ogromne sume prodajom svog brenda Casamigos. Sličan put prati i Rajan Rejnolds, koji ulaže u različite industrije, od telekomunikacija do sporta.

Pored njih, Džeri Sejnfild i dalje ostvaruje veliku zaradu zahvaljujući pravima na svoju kultnu seriju Seinfeld, dok Tajler Peri poseduje sopstveni studio i ima potpunu kontrolu nad svojim projektima.

Iza Džami Gerc na listi najbogatijih nalaze se upravo Tajler Peri sa oko 1,4 milijarde dolara i Džeri Sejnfild sa približno 1,2 milijarde. Slede Shah Rukh Khan, Arnold Švarceneger i Dvejn Džonson, dok se među najbogatijima nalaze i Tom Kruiz, Robert De Niro i Bred Pit.

Priča Džami Gerc pokazuje da današnji uspeh u Holivudu ne zavisi samo od filmskih uloga, već od sposobnosti da se slava pretvori u dugoročno bogatstvo kroz pametna ulaganja. Iako se danas ređe pojavljuje na filmskom platnu, fokusirala se na biznis i porodicu, čime je postala primer nove definicije uspeha u industriji zabave.