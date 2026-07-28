Jedan bračni par izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je otkrio neobično ime koje planira da da svom budućem sinu. Mnogi smatraju da bi takav izbor mogao detetu da oteža život.

Odabir imena za bebu jedna je od najvažnijih odluka koje roditelji donose, pa mnogi mesecima razmišljaju o različitim opcijama pre nego što se odluče. Dok jedni biraju tradicionalna imena, drugi žele nešto jedinstveno i drugačije.

U objavi na Redditu budući otac napisao je da on i supruga očekuju svog prvog sina u oktobru i da se stalno vraćaju istom imenu.

„Moja supruga i ja očekujemo prvog dečaka u oktobru i dvoumimo se između nekoliko imena, ali se stalno vraćamo jednom – Reverend“, napisao je.

Dodao je da im se sviđa jer zvuči snažno, kratko i nosi simboliku vođstva i mudrosti.

– Deluje jedinstveno, ali ne previše neobično – objasnio je.

Pre nego što donesu konačnu odluku, zamolio je ostale korisnike da iskreno kažu šta misle o tom imenu, kakav utisak ostavlja i da li vide neke nedostatke koje on i supruga možda nisu uzeli u obzir.

Mišljenja su bila podeljena

Neobičan izbor brzo je pokrenuo raspravu.

Jedan korisnik se našalio:

– Zašto da ne? Poznavao sam čoveka koji je sinu dao ime Mister. Tako ćete samo pokazati da ste bliži Bogu od ostalih. Možda čak i „Revverrend“ sa duplim slovima – to bi bilo još zabavnije.

Drugi je napisao:

– Jedno dete iz škole mog sina zvalo se Major. Zašto stati na tome? Nazovite ga General sa pet zvezdica, Admiral ili Kralj. Šta ako mali Major jednog dana postane pukovnik? Onda bi se zvao Pukovnik Major Major.

Međutim, mnogi nisu smatrali da je to dobra ideja.

– Zamislite da vaš sin celog života mora da objašnjava kako se zove i da svakom novom poznaniku govori da to nije njegova titula niti zanimanje. Deca će ga zadirkivati da vodi crkvu. Mislim da je „Reverend“ titula, a ne ime, i da bi to bilo veliko opterećenje za dete – napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još direktniji:

– Iskreno, mislim da je smešno i da bih se smejao tom imenu. Ne želim da budem grub, ali sami ste tražili iskreno mišljenje.

Ime Reverend potiče iz engleskog jezika i doslovno znači „velečasni“ ili „časni“. Reč je o verskoj tituli koja se koristi za sveštenike i druge hrišćanske verske službenike, a ne o uobičajenom ličnom imenu. Upravo zbog toga mnogi smatraju da bi takav izbor mogao da izazove zabunu, jer se naziv pre svega povezuje sa crkvenim zvanjem, a ne sa imenom osobe, Miror.